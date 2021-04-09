Следователи на Камчатке поблагодарили 10-летних Диму ОРЛОВА и Егора ПУСТОВАЛОВА за помощь в спасении людей

И.о. руководителя следственного управления СК России по Камчатскому краю Александр Соловьев в присутствии сотрудников объявил благодарность и вручил памятные подарки двум 10-летним мальчикам –Дмитрию Орлову и Егору Пустовалову, сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю.

Эти ребята стали первыми очевидцами схода лавины 6 марта 2021 года в районе средней школы № 3 в Елизовском районе. В это время Дмитрий и Егор играли у гаражного комплекса, неподалеку от места происшествия.

Мальчики видели, как неожиданно на семью из трех человек, включая малолетнюю девочку, сошла снежная лавина, а женщина успела крикнуть: «Лавина!», после чего их засыпало снегом.

«Несмотря на юный возраст и испуг от увиденного, мальчики смогли правильно оценить ситуацию и оперативно позвать на помощь взрослых, хотя не сразу встретили отклик на свою просьбу о помощи, - рассказали в следкоме. - Мужчина, к которому Дмитрий и Егор обратились в числе первых, не поверил словам ребят о происшествии на склоне, посчитав, что его разыгрывают. Мальчики продолжили искать помощи у прохожих и неравнодушных граждан, которые в итоге смогли откапать из снежных завалов живых маму и дочку и передать их подоспевшим сотрудникам МЧС и полиции для оказания первой медицинской помощи. Мужчина погиб на месте происшествия. При этом ребята смогли указать места, где предположительно находились люди в момент происшествия, объяснили взрослым количество пострадавших человек, их пол и предположительный возраст».

Александр Соловьев сказал слова благодарности родителям мальчиков за их правильное воспитание и обучение навыкам безопасности в критических ситуациях.



