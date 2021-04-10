На Камчатке снизят стоимость строительства индивидуального жилья

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поддержал предложение Владимира Солодова по активизации индивидуального жилищного строительства.

Для увеличения количества частных домов будет организована общая закупка домокомплектов для субъектов макрорегиона. Это позволить снизить стоимость строительства, сообщил глава края в программе «Камчатка: итоги недели».

«Было поддержано предложение по активизации индивидуального жилищного строительства. Именно это направление максимально быстро может быть реализовано, а в текущих условиях мы можем уменьшить стоимость индивидуального жилья — довести её примерно до сопоставимой со стоимостью квартиры. Юрий Трутнев дал поручение, чтобы мы, регионы, дали свои предложения по объёму необходимого числа домокомплектов, а он в свою очередь поручит федеральному оператору закупить весь объём одним лотом и доставить в регионы, в том числе с использованием транспортного коридора Северного морского пути. Это даст существенное удешевление стоимости, качество материала и небольшую стоимость доставки за счёт того, что один крупный корабль пойдёт и обеспечит на несколько лет потребность жителей Камчатки», — сказал губернатор.

Он отметил, что в ближайшее время будет запущена программа для определения потребности в индивидуальном жилье на Камчатке. Также будут выделены дополнительные площадки для строительства. Кроме традиционных мест, таких как микрорайон Молодёжный, это будут участки в других районах, в том числе в паратунской зоне.