 
В Петропавловске-Камчатском 20:20, 10 Апреля, суббота
ночью -3°C
днем 4°C
ветер 4,4 м/с
Завтра 11 Апреля
-7 ... 5°C
ветер 4,2 м/с
Камчатка в порядке

Новый завод с рыбопроводом планирует построить на Камчатке колхоз им. Ленина

Новый завод с рыбопроводом планирует построить на Камчатке колхоз им. Ленина

Строительство перерабатывающего завода с использованием рыбопровода запланировано на побережье Охотского моря, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в программе «Камчатка: итоги недели», говоря о совместном с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым визите в рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина.

«Колхоз имени Ленина — наверное, самое интенсивное с точки зрения инвестиций предприятие на Камчатке. Они не останавливаются на достигнутом: уже сейчас в проработке строительство рыбоперерабатывающих заводов в посёлке Октябрьском и Карагинском районе. Предприятие интересно не только тем, что инвестирует много средств, но и тем, что пробует новые технологии. Например, на охотоморском заводе впервые будет отработана технология рыбопровода протяжённостью до полутора километров в море с выносом, чтобы рыбу можно было доставлять на берег с учётом сложной береговой линии и отсутствия возможности создания причальных сооружений», - сообщил глава региона.

Монтаж технологического оборудования на побережье Охотского моря начнётся этой осенью, запуск завода запланирован на 2022 год. Обычно в этом районе рыбалка идёт в летний период. Осенью река Большая покрывается льдом и запрещена работа малых рыболовных сейнеров. В колхозе планируют использовать среднетоннажный флот. Благодаря использованию среднетоннажного флота и строительству рыбопровода период работы можно будет увеличить до восьми месяцев. Это поможет добыть больше рыбы и создать рабочие места для местных жителей.

36

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых