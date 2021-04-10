Новый завод с рыбопроводом планирует построить на Камчатке колхоз им. Ленина

Строительство перерабатывающего завода с использованием рыбопровода запланировано на побережье Охотского моря, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов в программе «Камчатка: итоги недели», говоря о совместном с полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым визите в рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина.

«Колхоз имени Ленина — наверное, самое интенсивное с точки зрения инвестиций предприятие на Камчатке. Они не останавливаются на достигнутом: уже сейчас в проработке строительство рыбоперерабатывающих заводов в посёлке Октябрьском и Карагинском районе. Предприятие интересно не только тем, что инвестирует много средств, но и тем, что пробует новые технологии. Например, на охотоморском заводе впервые будет отработана технология рыбопровода протяжённостью до полутора километров в море с выносом, чтобы рыбу можно было доставлять на берег с учётом сложной береговой линии и отсутствия возможности создания причальных сооружений», - сообщил глава региона.

Монтаж технологического оборудования на побережье Охотского моря начнётся этой осенью, запуск завода запланирован на 2022 год. Обычно в этом районе рыбалка идёт в летний период. Осенью река Большая покрывается льдом и запрещена работа малых рыболовных сейнеров. В колхозе планируют использовать среднетоннажный флот. Благодаря использованию среднетоннажного флота и строительству рыбопровода период работы можно будет увеличить до восьми месяцев. Это поможет добыть больше рыбы и создать рабочие места для местных жителей.