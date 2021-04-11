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Разминал лапы: проснувшегося медведя сняли на видео в Южно-Камчатском заказнике

Разминал лапы: проснувшегося медведя сняли на видео в Южно-Камчатском заказнике

Зверя с помощью квадрокоптера запечатлели сотрудники службы охраны заповедных территорий. После зимнего сна животное приходит в себя и разминает лапы.

Как рассказала государственный инспектор Лиана Варавская, крупного медведя она увидела через бинокль с крыльца инспекторского дома кордона «Травяной» на берегу Курильского озера. Зверь лежал на склоне сопки Тугумынк примерно в двух километрах от кордона.

«Судя по всему, медведь совсем недавно покинул берлогу. Об этом говорят грязные пятна на снегу рядом с ним, которые отлично видны в бинокль с кордона. Выходящий из берлоги медведь обычно испачкан землёй, и пока шкура его не очистится, он некоторое время оставляет такие пятна в местах отдыха, – рассказала Лиана, – Обычно открывшуюся берлогу мы вычисляем именно по этим грязным следам. Бывает, что медведь не попадает в поле нашего зрения – например, находится за валуном, в зарослях кедрового стланика или спустился в овраг. Но чаще всего на фоне белого снега хорошо видны сами медведи».

Автор снимков отметила, что фотографии и видеозапись были сделаны с расстояния, соблюдающего личное пространство медведя. Это первый медведь, встреченный на заповедной территории в 2021 году.

Напомним, что массовый выход бурых медведей из берлог на Камчатке проходит в апреле. Только единичные особи, как правило, крупные взрослые самцы, пробуждаются от зимнего сна в марте. Звери разминают конечности и бродят недалеко от берлоги. У животных сохраняется до 2/3 жирового запаса, который помогает им дожить до кормного сезона – в июле в реках и озёрах начинается нерест лососей, а потом появляются ягоды.

Пока лежит снег, медведи кормятся павшими морскими млекопитающими на побережье, а в лесу откапывают коренья растений, добывают полёвок. Потом долгое время основу их рациона составляют травянистые растения, впрочем, ими всеядные животные кормятся до осени, разбавляя меню из рыбы, ягод и семян кедрового стланика.

В Южно-Камчатском федеральном заказнике обитает крупнейшая охраняемая группировка бурых медведей численностью около 1000 особей. Благополучие популяции обеспечивает особый режим охраны и обилие природных кормов.


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