Ночное землетрясение на Камчатке обошлось без жертв и повреждений зданий

В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, где ощущалось землетрясение, произошедшее ночью 12 апреля 2021 года, рабочие группы спасателей обследовали здания.

«Спасателями произведён осмотр социально-значимых и потенциально-опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения, а также жилых зданий. Жертв и разрушений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме. Звонки в ЕДДС района не поступали», - рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Напомним, по данным сейсмостанции «Петропавловск», сейсмособытие зафиксировано ночью 12 апреля 2021 года. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в точке с координатами 52.1 северной широты, 158.7 восточной долготы, на глубине 58 километров. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 107 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. В Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах подземные толчки ощущались силой до трёх баллов.