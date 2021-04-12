 
В Петропавловске-Камчатском 13:25, 12 Апреля, понедельник
ночью -7°C
днем 4°C
ветер 5,6 м/с
Завтра 13 Апреля
-2 ... 3°C
ветер 6,9 м/с
Камчатка в порядке

Ночное землетрясение на Камчатке обошлось без жертв и повреждений зданий

Ночное землетрясение на Камчатке обошлось без жертв и повреждений зданий

В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске, где ощущалось землетрясение, произошедшее ночью 12 апреля 2021 года, рабочие группы спасателей обследовали здания.

«Спасателями произведён осмотр социально-значимых и потенциально-опасных объектов, учреждений образования, объектов энергетики, тепло- и водоснабжения, а также жилых зданий. Жертв и разрушений нет. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме. Звонки в ЕДДС района не поступали», - рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Напомним, по данным сейсмостанции «Петропавловск», сейсмособытие зафиксировано ночью 12 апреля 2021 года. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в точке с координатами 52.1 северной широты, 158.7 восточной долготы, на глубине 58 километров. Эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива, в 107 километрах юго-восточнее Петропавловска-Камчатского. В Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах подземные толчки ощущались силой до трёх баллов.

45

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых