Прогулка на снегоходе для жительницы Камчатки закончилась серьезной травмой

Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России оказали помощь женщине, получившей травму спины на снегоходной прогулке, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Со службой «112» связался очевидец. По его словам, медицинская помощь потребовалась женщине, которая вечером 11 апреля в районе Больших Банных источников, в 20-ти километрах от посёлка Начики Елизовского района, упала со снегохода. Как выяснилось позднее, произошло это в результате того, что он попал в овраг.

В район происшествия на двух автомобилях выдвинулась группа спасателей в количестве восьми человек. Прибыв к ближайшей точке, где могла пройти колёсная техника, сотрудники Спасцентра пересели на снегоходы. Добравшись до пострадавшей, спасатели ценили обстановку и приняли решение перед транспортировкой переложить женщину на жесткие носилки. Доставив пострадавшую до трассы, сотрудники Спасцентра передали её медикам скорой помощи. По предварительной информации, женщина госпитализирована в нейрохирургическое отделение Камчатской краевой больницы имени А.С. Лукашевского.

Камчатские спасатели напоминают, в случае, если вы планируете отправиться на маршрут, необходимо, в первую очередь, уточнить информацию о погодных условиях и горно-лавинной обстановке в районе предполагаемой поездки. Во время передвижения соблюдайте предельную осторожность!