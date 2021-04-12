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Прогулка на снегоходе для жительницы Камчатки закончилась серьезной травмой

Прогулка на снегоходе для жительницы Камчатки закончилась серьезной травмой

Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России оказали помощь женщине, получившей травму спины на снегоходной прогулке, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Со службой «112» связался очевидец. По его словам, медицинская помощь потребовалась женщине, которая вечером 11 апреля в районе Больших Банных источников, в 20-ти километрах от посёлка Начики Елизовского района, упала со снегохода. Как выяснилось позднее, произошло это в результате того, что он попал в овраг.

В район происшествия на двух автомобилях выдвинулась группа спасателей в количестве восьми человек. Прибыв к ближайшей точке, где могла пройти колёсная техника, сотрудники Спасцентра пересели на снегоходы. Добравшись до пострадавшей, спасатели ценили обстановку и приняли решение перед транспортировкой переложить женщину на жесткие носилки. Доставив пострадавшую до трассы, сотрудники Спасцентра передали её медикам скорой помощи. По предварительной информации, женщина госпитализирована в нейрохирургическое отделение Камчатской краевой больницы имени А.С. Лукашевского.

Камчатские спасатели напоминают, в случае, если вы планируете отправиться на маршрут, необходимо, в первую очередь, уточнить информацию о погодных условиях и горно-лавинной обстановке в районе предполагаемой поездки. Во время передвижения соблюдайте предельную осторожность!

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