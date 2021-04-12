Губернатор объявил выговор министру туризма Камчатки за факты коррупции в АНО КТИЦ

В ходе оперативного совещания с руководителями органов исполнительной власти губернатор Камчатского края раскритиковал подчиненных, допустивших факты коррупции в АНО «Камчатский туристский информационный центр» (АНО КТИЦ).

«Для меня непонятно, почему министр туризма не осуществляла должный контроль за своим учреждением, не следила за происходящим внутри организации и не пресекла саму возможность подобной ситуации. Факты коррупции показала внеплановая проверка АНО КТИЦ со стороны Главного контрольного управления. У меня серьезный вопрос, почему руководство министерства туризма до сих пор не отстранило руководителя КТИЦ от занимаемой должности по итогам проверки УВД края. Непонятно, какие мотивы движут руководителями, которые так крепко закрывают глаза на происходящее, – сказал Владимир Солодов. – Факты нерадивого отношения ряда руководителей к государственным деньгам зафиксированы, деятельность АНО КТИЦ проверяют правоохранительные органы, выявлены факты превышения полномочий руководителя в обращении с государственными средствами, а также другие серьезные нарушения в финансовых и бухгалтерских операциях, превышение утвержденных сметных расходов. Еще раз повторяю, не был выстроен контроль со стороны курирующего министерства туризма. Руководителям исполнительных органов власти не надо быть добренькими за счет людей. Наталии Максименко объявляю выговор за отсутствие соответствующего контроля за деятельностью КТИЦ и необходимых действий, которые не были предприняты».

Губернатор поручил управлению кадров аппарата правительства совместно с министерством туризма отстранить директора КТИЦ по статье за утрату доверия, а Главному контрольному управлению – незамедлительно передать материалы проверки в правоохранительные органы.