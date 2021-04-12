Владимир СОЛОДОВ: «Показатели реализации нацпроектов на Камчатке нужно увеличить»

В соответствии с поручением Президента РФ федеральным органам власти поручено увеличить темпы реализации национальных проектов на Дальнем Востоке и обеспечить достижение показателей по ним не ниже среднероссийских, в том числе на Камчатке. Об этом было сказано на еженедельном оперативном совещании.

Как отметил Владимир Солодов, сейчас в соглашениях с федеральными органами исполнительной власти зачастую зафиксированы более низкие параметры. Губернатор края поручил провести оперативный анализ тех нацпроектов, в которых имеется наибольшее отставание параметров от среднероссийских показателей. Данную работу в течение недели нужно выполнить председателю правительства края Александру Кузнецову совместно с начальником управления по национальным проектам и стратегической деятельности аппарата губернатора и правительства Камчатского края Анатолием Кимом.

«Совместно с краевыми руководителями соответствующих нацпроектов необходимо внести предложения по достижению среднероссийских параметров. По каждому из этих нацпроектов на следующей неделе прошу предоставить мне информацию о том, что будет на практике сделано для их достижения, какие средства потребуются и какая работа необходима для этого по линии краевых и федеральных органов власти. Напоминаю, что достижение среднероссийских показателей является прямым поручением Президента РФ. Недопустимо занижение показателей для удобства их исполнения. К сожалению, в прошлые годы это случалось. В частности, в рамках реализации национального проекта по расселению из аварийного жилья. Это больше не должно повторяться», — отметил Владимир Солодов.