 
В Петропавловске-Камчатском 14:58, 12 Апреля, понедельник
ночью -7°C
днем 4°C
ветер 5,6 м/с
Завтра 13 Апреля
-2 ... 3°C
ветер 6,9 м/с
Камчатка в порядке

Владимир СОЛОДОВ: «Показатели реализации нацпроектов на Камчатке нужно увеличить»

Владимир СОЛОДОВ: «Показатели реализации нацпроектов на Камчатке нужно увеличить»

В соответствии с поручением Президента РФ федеральным органам власти поручено увеличить темпы реализации национальных проектов на Дальнем Востоке и обеспечить достижение показателей по ним не ниже среднероссийских, в том числе на Камчатке. Об этом было сказано на еженедельном оперативном совещании.

Как отметил Владимир Солодов, сейчас в соглашениях с федеральными органами исполнительной власти зачастую зафиксированы более низкие параметры. Губернатор края поручил провести оперативный анализ тех нацпроектов, в которых имеется наибольшее отставание параметров от среднероссийских показателей. Данную работу в течение недели нужно выполнить председателю правительства края Александру Кузнецову совместно с начальником управления по национальным проектам и стратегической деятельности аппарата губернатора и правительства Камчатского края Анатолием Кимом.

«Совместно с краевыми руководителями соответствующих нацпроектов необходимо внести предложения по достижению среднероссийских параметров. По каждому из этих нацпроектов на следующей неделе прошу предоставить мне информацию о том, что будет на практике сделано для их достижения, какие средства потребуются и какая работа необходима для этого по линии краевых и федеральных органов власти. Напоминаю, что достижение среднероссийских показателей является прямым поручением Президента РФ. Недопустимо занижение показателей для удобства их исполнения. К сожалению, в прошлые годы это случалось. В частности, в рамках реализации национального проекта по расселению из аварийного жилья. Это больше не должно повторяться», — отметил Владимир Солодов.

49

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых