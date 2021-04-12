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ГОРЯЧИЙ САЛЕХАРД – 2021

ГОРЯЧИЙ САЛЕХАРД – 2021

На съезде в Салехарде представители коренных народов подняли острые проблемы традиционного рыболовства, северного оленеводства, сохранения и изучения родных языков, взаимодействия с бизнесом в регионах. Из города на полярном круге – репортаж участницы съезда, журналиста Марии КИЛЕ.

Россия – многонациональная страна, а главное ее богатство – это народы, ее населяющие. Каждый этнос уникален своей самобытностью, культурой, традициями и языком. Особое место в этом многообразии занимают коренные малочисленные народы Севера, которые проживают в двадцати семи регионах четырех федеральных округов (Дальневосточный, Сибирский, Уральский и Северо-Западный). В их число входят алеуты, алюторцы, вепсы, долганы, ительмены, камчадалы, кереки, кеты, коряки, кумандинцы, манси, нанайцы, нганасаны, негидальцы, ненцы, нивхи, ороки, орочи, саамы, селькупы, сойоты, тазы, теленгиты, телеуты, тофалары, тубалары, тувинцы-тоджинцы, удэгейцы, ульчи, ханты, челканцы, чуванцы, чукчи, чулымцы, шорцы, эвенки, эвены, энцы, эскимосы, юкагиры.

Раз в четыре года представители этих народов объединяются на очередном Съезде коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, который в этом году был проведен в рамках II форума КМНСС и ДВ РФ. С 4 по 8 апреля город Салехард уже по традиции стал местом единения и консолидации всего коренного сообщества нашего Севера.

Камчатскую делегацию на IX Съезде представили четыре организации: РОО Совет ительменов Камчатки «Тхсаном» (председатель Олег Запороцкий), Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Камчатского края (президент Татьяна Романова), местная общественная организация КМНС Камчатского края Алеутского района «АНСАРКО» (председатель Светлана Вожикова) и Ассоциация коренных малочисленных народов Севера Корякского округа «Корякия» (председатель Зоя Архангельская).

После прилета в Салехард сразу ощущаешь отсутствие гор и сопок, которые так привычны нашему взору. Сам город расположен на берегу реки Обь и является единственным в мире городом, находящемся непосредственно на Полярном круге. Поэтому первое, что было в программе форума, это – церемония пересечения «Полярного круга» возле стелы «66-я параллель». Не менее запоминающейся для делегатов стала выставка «Ямал. Тепло Арктики», где в современном формате рассказывается о природном богатстве и животном мире Ямала. Еще одним объектом посещения приезжих перед началом работы форума стал Обдорский острог. Это музей под открытым небом, представляющий из себя историко-архитектурный комплекс, сделанный из дерева без единого гвоздя. На его территории расположен Дом воеводы, храм, кузница, Никольская башня, памятник основателям острога. Эта реконструкция – наглядный пример уважения и почитания памяти тем, кто присоединял северные земли к российскому государству.

Работа форума началась с секции «Сохранение и развитие традиционных отраслей хозяйствования». Это направление затрагивает всех коренных народов и является основополагающим в суровых условиях Крайнего Севера. Традиционное рыболовство, охота и оленеводство – три «кита» (столпа), в отрыве от которых немыслимо существование и деятельность северных народов.

На этой площадке остро был поставлен вопрос о традиционном рыболовстве, который в последнее время из-за бюрократических манипуляций и изменений в Административном регламенте, инициированных Росрыболовством, решается не в пользу малочисленных народов, основным занятием которых является рыбалка. Председатель Ассоциации КМНС Хабаровского края Любовь Одзял и делегат от Камчатского края Андрей Метелица выступили со своими докладами о сложившейся непростой ситуации в этой сфере перед участниками форума, в числе которых был и руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. После работы секции и переговоров в кулуаре с первыми лицами Съезда он выступил с таким заявлением: «В ближайшей перспективе мы планируем принять кардинальные меры, направленные на максимальное упрощение доступа к возможности добычи водных биоресурсов, в том числе на основе отказа от заявительного принципа. В 2022 году все представители КМНС, кто находится в реестре, смогут осуществлять традиционное рыболовство без подачи заявок». Илья Шестаков сообщил также, что Росрыболовство в ближайшее время проведет информационно-правовой семинар по актам Минсельхоза и Росрыболовства, вступившим в силу с 3 апреля 2021 года, которыми утверждены Порядок осуществления традиционного рыболовства и Административный регламент по предоставлению водных биоресурсов в пользование. «Рассмотрим и решим все возникшие вопросы, а в случае необходимости внесем изменения в действующие документы», – заверил Илья Шестаков.

Не менее важной для дискуссий стала тема северного оленеводства. На Камчатке она уже не одно десятилетие является проблемной и требующей незамедлительного и кардинального вмешательства всех заинтересованных сторон в целях его «оздоровления». Ямало-Ненецкий АО для других регионов является образцовым примером, где оленеводство – это приоритетное и развитое направление в сфере традиционного хозяйствования КМНС. ЯНАО является лидером не только в России, но и в мире по количеству частных оленей, принадлежащих семьям кочевников. Численность поголовья здесь насчитывает порядка 700 тысяч, в Камчатском крае эта цифра не достигает и 50 тысяч. На прилавках магазина в Салехарде в основном представлена мясная продукция из оленины. Это говорит о том, что оленеводство и предпринимательство здесь взаимосвязаны и неразрывны друг от друга.

В работе секции «Образование. Культура. Языки» приняли участие и представители камчатской делегации. Тема сохранения и изучения родных языков КМНС в нашем крае требует особого внимания и поддержки со стороны как региональных, так и федеральных органов власти. На грани исчезновения сегодня находятся алеутский и ительменский языки. Среди выступающих на этой площадке были Галина Королёва, председатель Думы Алеутского муниципального округа, и Маргарита Килик, председатель Ассоциации учителей родных языков КМНС Камчатского края. Всех участников на этой секции объединяет неравнодушное отношение к проблемам, стоящим в сфере образования и культуры перед каждым народом и этносом.

Следует отметить положительный опыт взаимодействия крупного бизнеса и коренных народов, который презентовала представитель компании «Сахалин Энерджи» Юлия Завьялова. Она рассказала о сохранении и популяризации языков и культуры КМНС на Сахалине, о поддержке компании в реализации национальных проектов и программ в регионе. Эта практика возможна и у нас, на Камчатке, но для этого необходимо выстраивать диалог коренных народов с бизнесом, чтобы в перспективе и здесь были разработаны программы и стратегии развития наших малочисленных народов в совместной работе с крупными компаниями, ведущими на территории края свою предпринимательскую деятельность.

Главным событием IX Съезда КМНСС и ДВ РФ стали выборы президента и Координационного Совета АКМНСС и ДВ РФ. Абсолютное большинство голосов (245 из 255!) было отдано на открытом голосовании Григорию Ледкову, который был избран на третий срок. Его отчет о проделанной работе за 4 года – показатель плодотворной и последовательной работы на благо коренного населения. Одним из основных ее результатов является разработка совместно с Федеральным агентством по делам национальностей Административного регламента о включении представителей коренных народов Севера в единый реестр. В состав Координационного Совета вошли все четыре лидера наших местных организаций КМНС.

Гостеприимная ямальская земля провожала делегатов хорошей солнечной погодой. Надеемся, что решения IX Съезда будут реализованы в ближайшие годы, а мы будем дальше работать на благо нашего полуострова, на благо коренных народов Севера!


Мария КИЛЕ

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