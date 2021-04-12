Цифровые платформы значительно ускоряют решение проблем граждан

Цифровые платформы позволяют сократить время решения проблем граждан. Об этом сообщил заместитель генерального директора АНО «Диалог» Дмитрий Табак в рамках своего выступления на Российском форуме по управлению интернетом (RIGF).

В качестве примера он привёл сервис «Госуслуги», где онлайн-процессы сократили время решения проблем в оффлайн.

Позитивную динамику можно отметить и у цифровой новинки – системы «Инцидент Менеджмент», которая является совместным проектом АНО «Диалог» и Минцифры России. Проекту всего три года и сейчас этот сервис активно используют центры управления регионами по всей стране, в том числе – Камчатский край. Он помогает выявить жалобы жителей в социальных сетях.

После публикации в крупных пабликах или на официальных площадках местных органов власти, система «Инцидент Менеджмент» фиксирует сообщение, после чего Центр управления регионом передаёт его для дальнейшей работы ответственному ведомству. Срок ответа на сообщение по стране составляет всего четыре часа.

Во время выступления Владимир Табак отметил, что для создания единых правил регулирования интернет-среды необходимо в первую очередь определиться с глобальной стратегией присутствия государства в интернете.

«Это краеугольный камень, потому что сегодня интернет только становится предметом государственной важности», – уверен Владимир Табак.

По его мнению, сейчас интернет-площадки во многом способствуют становлению общественного мнения. Эта метаморфоза произошла «драматически быстро, особенно на фоне пандемии».

«Должна сформироваться глобальная стратегия присутствия государства в интернете, в которой будут отражены присутствие самого государства с точки зрения государственного брендинга определенных площадок, коммуникации государства с жителями, взаимодействие с крупными игроками, такими как зарубежные и российские площадки, и все это будет подчинено единой логике, вот тогда будет уже гораздо проще говорить о регулировании», – подчеркнул Владимир Табак.