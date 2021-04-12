«Открытая репетиция» нового спектакля с участием актера Алексея ВЫСТРОПЦА

15 апреля в 18:30 в актовом зале Камчатской краевой научной библиотеки им. С. П. Крашенинникова пройдет встреча с заслуженным артистом РФ актером Алексеем Высторопцем, которого давно знает и любит камчатская публика.

Творческая биография актера очень интересная и насыщенная. Окончив Иркутское театральное училище, 4 мая 1995 года Алексей Высторопец поступил на службу в Камчатский театр драмы и комедии. Примечательно, что уже 16 мая он сыграл здесь свою первую роль – слуги Транио в спектакле «Укрощение строптивой». Это был срочный ввод и своего рода боевое крещение.

Сегодня на его счету более семидесяти сыгранных ролей, в том числе моноспектакль «Как я съел собаку» по пьесе Евгения Гришковца. Его Алексей Высторопец с начала 2000-х играл не только на Камчатке, но и на сценах других российских театров. И всегда с неизменным успехом.

18 октября, в день открытия 87-го театрального сезона, Алексей Высторопец уволился из театра, уехав работать в Сочи, где его ждали новые проекты и роли.

Сейчас актер вновь вернулся на Камчатку. Он является председателем Камчатского регионального отделения «Союза театральных деятелей Российской Федерации».

Нынешняя театральная встреча пройдет в необычном формате: зрители увидят открытую репетицию моноспектакля «Спасти камер-юнкера Пушкина» по пьесе Михаила Хейфеца. Мероприятие пройдет при участии режиссера спектакля Валентина Зверовщикова.

Постановки этой пьесы Михаила Хейфеца с триумфом прошли во многих городах России. Это живая, актуальная и перекликающаяся с нашей жизнью комедия. В ней смешно, но органично переплетены реалии разных эпох, цитаты великих классиков и современности, вечное и сиюминутное, трагичное и комичное.

У камчатских зрителей появится замечательная возможность увидеть любимого актера на сцене библиотеки в репетиционном процессе.

Продолжительность – 2 часа.

Количество мест ограничено.

Справки по телефону: +7 (4152) 25-23-55.