Камчатцы проверили свою грамотность, написав «Тотальный диктант»

10 апреля в Петропавловске-Камчатском состоялась Всероссийская акция по проверке грамотности и знаний русского языка. Диктант писали на двух площадках: в Камчатской краевой библиотеке и в средней школе № 36. Школьная площадка была организована по инициативе депутата Законодательного Собрания Камчатского края Рашида Шамояна.

«Мы всегда с удовольствием поддерживаем различные просветительские, образовательные акции, и в этот раз решили дать возможность жителям нашего округа принять участие в диктанте. Учебный класс был полон, желающих оказалось много. Поэтому мы решили, что теперь проведение тотального диктанта по русскому языку на площадке 7-го округа будет традиционным», – рассказал Рашид Шамоян.

По приглашению депутата текст диктанта читал участникам акции советник губернатора Камчатского края Дмитрий Коростелев.

«Автор текста в этом году – известный сценарист и писатель Дмитрий Глуховский. История, написанная автором, получилась живая и эмоциональная, - говорит Дмитрий Коростелев. - Когда я читал ее, видел, сколько там знаков препинания. Чтобы правильно расставить их, нужно быть очень грамотным человеком».

После проверки работ отличники – самые грамотные участники акции, из числа тех, кто писал диктант на площадке средней школы №36, получат от ее организаторов памятные дипломы и подарки.

Добавим, что добровольный бесплатный диктант для всех желающих проходит ежегодно в один день по всему миру. Каждый может написать его и проверить уровень грамотности. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком полезно и увлекательно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Впервые «Тотальный диктант» прошел в 2004 году как акция студентов Новосибирского государственного университета. По прошествии времени он превратился в масштабное и всемирное событие, в котором ежегодно принимают участие десятки тысяч человек.