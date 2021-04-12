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Камчатка в порядке

Ветеринарный десант: власти Камчатки наведут порядок с безнадзорными собаками в Вилючинске

Ветеринарный десант: власти Камчатки наведут порядок с безнадзорными собаками в Вилючинске

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил руководителю краевого агентства по ветеринарии Артёму Никитину провести масштабный рейд по отлову безнадзорных собак в Вилючинске.

«Нужно принимать серьёзные меры по борьбе с безнадзорными собаками. Это важный вопрос, касающийся безопасности жителей, и его решением нужно заниматься незамедлительно. При необходимости предлагаю сформировать своего рода десант и провести массовый отлов животных, что позволит нормализовать данную ситуацию в Вилючинске в весенний период», — сказал Владимир Солодов.

Артём Никитин добавил, что в ближайшую неделю будет организована работа в данном направлении. Администрация Вилючинска силами подрядчиков будет проводить отлов животных. Станция по борьбе с болезнями животных Елизовского района обеспечит ветеринарные обработки. Если количество животных будет превышать допустимую нагрузку на ветеринарного специалиста, на помощь будут направлены специалисты других районных станций, а также краевой и Петропавловск-Камчатской СББЖ.

Напомним, с 1 января 2020 года вступил в силу федеральный закон № 498 «Об ответственном обращении с животными». Во всех муниципальных образованиях Камчатки, в том числе в Вилючинске, были созданы приюты для бездомных кошек и собак. В рамках действия закона бездомных собак отлавливают, привозят в приют на карантинный период, где проводят мероприятия ветеринарного характера по вакцинации, стерилизации, обработке от паразитов. После этого животных согласно закону обязаны выпустить в прежнюю среду обитания. При этом некоторые из-за агрессивности или состояния здоровья должны содержаться в приютах постоянно. На сегодня реализовать это в полной мере не представляется возможным из-за переполненности приютов. В настоящее время ведётся работа по расширению имеющихся и строительству нового краевого приюта для бездомных собак, где агрессивные особи будут содержаться пожизненно.

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