Владимир СОЛОДОВ поручил разработать концепцию развития портовой инфраструктуры Петропавловска

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил в кратчайшие сроки разработать концепцию развития портовой инфраструктуры Петропавловска-Камчатского.

При этом необходимо учесть общее видение стратегического развития порта Петропавловска-Камчатского как опорного хаба на Северном морском пути, порта федерального значения.

Об этом глава региона сказал на еженедельном оперативном совещании в правительстве края, подводя итоги визита на полуостров полпреда Президента РФ в ДВО.

«Концепция развития портовой инфраструктуры должна быть составлена с учётом формирования инвестиционных предложений и общего видения стратегического развития порта Петропавловска-Камчатского как опорного хаба на Северном морском пути, порта федерального значения. Концепция не должна исходить только из нашего местного видения ситуации», – сказал Владимир Солодов.

Глава региона дал поручение взять на контроль вопросы координации и разработки концепции заместителю председателя правительства Камчатского края Евгению Чекину.

«Также прошу довести до решения перенос так называемых грязных грузов – лома металлов и угля, которые сейчас расположены на мысе Сигнальный, в более приспособленную индустриальную зону бухты Моховой. Нам предстоит большая интенсивная работа со всеми федеральными органами власти, и её нужно вести скоординированно», – добавил глава региона.

Губернатор Камчатского края отметил, что регион при поддержке полпреда продолжает последовательно отстаивать позицию, связанную с необходимостью обеспечения преемственности и устойчивости в доступе к водным биоресурсам для тех предприятий, которые добросовестно выполняют свои обязательства и активно инвестируют в развитие рыбопереработки и обновления рыбопромышленного флота.

«В связи с этим я попрошу министерство рыбного хозяйства подготовить сегодня письмо на имя Валентины Ивановны Матвиенко с соответствующей позицией Камчатского края в поддержку преемственности и сохранения условий для устойчивого развития рыбохозяйственного комплекса, чтобы на законодательном уровне такие параметры сохранились и не вызывали озабоченность у наших рыбаков», – отметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Напомним, заключать договоры пользования рыболовным участком предлагают по результатам аукционов в электронной форме. Такой правительственный законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии. Сейчас договоры пользования рыболовными участками заключают по результатам конкурса.