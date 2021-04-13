Камчатские КМНС соберутся на съезд в мае

Съезд Ассоциации коренных малочисленных народов Севера пройдёт на Камчатке в середине мая 2021 года.

Делегаты рассмотрят законопроекты о защите интересов КМНС и другие актуальные вопросы. Об этом на оперативном совещании сообщил вице-губернатор Камчатского края Павел Ясевич.

На прошлой неделе состоялся IX Съезд Ассоциации коренных малочисленных народов севера Сибири, Сибири и Дальнего Востока РФ и II Форум коренных малочисленных народов Севера Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации. Делегация Камчатского края состояла из 21 человека от четырех ассоциаций коренных малочисленных народов.

«Наши делегаты принимали активное участие в работе Съезда и Форума, выступали на различных секциях, в том числе на секции по традиционному природопользованию, развитию языков коренных малочисленных народов. С коллегами из других регионов удалось обменяться опытом в части нормативного правового регулирования вопросов, касающихся коренных малочисленных народов, обеспечения доступа к биоресурсам, организации традиционного природопользования и традиционного образа жизни КМНС в других регионах», — отметил Павел Ясевич.

На оперативном совещании вице-губернатор сообщил, что проведение съезда региональной ассоциации КМНС запланировано на середину мая текущего года.

В рамках съезда будет организована работа секций, куда будут приглашены все желающие представители коренных малочисленных народов. В настоящее время правительством Камчатского края готовится пакет законопроектов, касающихся КМНС. После обсуждения на съезде работа над ними будет завершена.