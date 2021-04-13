Камчатский Минрыбхоз проведёт выездной приём граждан в Елизовском районе

15 апреля исполняющий обязанности министра рыбного хозяйства Камчатского края Яна Рыжкова проведёт приём граждан в городе Елизово.

Напомним, в полномочия министерства рыбного хозяйства Камчатского края входят вопросы распределения квот добычи водных биологических ресурсов для обеспечения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера и для организации любительского и спортивного рыболовства. Министерство организует работу по определению границ рыболовных участков и осуществляет подготовку краткосрочных и долгосрочных прогнозов развития рыбохозяйственного комплекса региона.

Приём граждан в городе Елизово начнётся в 11:30 часов 15 апреля в здании районной администрации по адресу: улица Ленина, 10.

Предварительная запись не требуется. При себе необходимо иметь паспорт.