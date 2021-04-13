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Камчатские спасатели пришли на помощь еноту Олегу

Камчатские спасатели пришли на помощь еноту Олегу

Вечером 12 апреля, около 22:20, в службу спасения поступил необычный звонок. Заявительница сообщила, что помощь требуется… еноту по кличке Олег, рассказали в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Как выяснилось, она вместе со своим питомцем прогуливалась по Театральной площади. В какой-то момент енот вырвался с поводка и юркнул в укрытие. Своим убежищем Олег выбрал 20-сантиметровую щель между землёй и лавкой сувениров.

«Когда мы приехали, хозяйка со своими знакомыми громко звала енота, но ему, видимо, очень понравилось в укрытии, потому что вылезать на поверхность он категорически отказывался, — рассказал начальник поисково-спасательного подразделения камчатского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Сергей Марков. — Пришлось применить "палку-балбеску" — специальное охотничье приспособление для ловли животных».

По словам спасателя, чтобы вызволить енота из щели, они потратили около полутора часов. В конце концов грязный, уставший, но вполне довольный своим приключением Олег был передан хозяйке. Помощь ветеринара ему не понадобилась.

«Всякое было на нашей практике, но енотов мы ещё не спасали», — смеётся Сергей Марков.

Напоминаем единый номер всех экстренных служб — «112», по нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи, стационарного или спутникового телефона.

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