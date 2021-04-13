Житель Камчатки получил 8 лет строгого режима за убийство своего дяди

Суд на Камчатке вынес обвинительный приговор 33 –летнему жителю Тигильского района за совершение убийства человека (ч.1 ст. 105 УК РФ), сообщили в СУ СКР по Камчатскому краю.

Обвиняемый проживал совместно со своим родным дядей – инвалидом. В ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021 года родственники поссорились. Молодой человек, будучи пьяным, взял нож, подошел к сидящему на диване дяде и нанес множественные удары в область грудной клетки, головы и рук. В результате смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

В СКР отметили, что ранее обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью своему дяде.

Свою вину он полностью признал и чистосердечно раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.



