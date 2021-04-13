Дело о крупном мошенничестве рассмотрит суд на Камчатке

Передано в суд уголовное дело в отношении 46-летней жительницы Петропавловска-Камчатского, которая обвиняется в особо крупном мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 4 статьи 159 УК РФ), сообщили в прокуратуре Камчатского края.

Как сообщалось, обвиняемая, занимая должность главного бухгалтера у индивидуального предпринимателя, зарегистрировала на свое имя юридическое лицо, схожее по наименованию с одним из бизнес-партнеров работодателя и перечисляла денежные средства на счет созданной ею фирмы под предлогом расчетов за товары, поставленные реальным поставщиком.

Таким способом злоумышленница похитила более 1 млн рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.