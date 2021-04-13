Прокуратура проверяет факт отключения тепла в камчатском селе

Прокуратура на Камчатке устанавливает причины и виновных в отсутствии теплоснабжения в с. Никольское Алеутского муниципального округа.

С 16 до 21 часа 12 апреля 2021 года жилые дома и объекты социального значения в селе были отключены от теплоснабжения в результате произошедшей аварии на теплотрассе.

«В ходе проверки будет дана оценка законности действий (бездействия) ресурсоснабжающей организации и органов местного самоуправления по организации бесперебойной подачи тепла в жилые дома жителей с. Никольское, своевременности действий по предупреждению и устранению аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - сообщили в прокуратуре Камчатского края.