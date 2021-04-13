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Камчатские пенсионеры смогут бесплатно оздоравливаться в санаториях за пределами края

Камчатские пенсионеры смогут бесплатно оздоравливаться в санаториях за пределами края

Ранее такое санаторно-курортное лечение неработающих пенсионеров было возможно только в «Жемчужине Камчатки».

Добиться расширения географии оздоровления пожилых камчатцев удалось депутату Законодательного Собрания Камчатского края Светлане Галянт совместно с Правительством региона. Соответствующее изменение внесено в постановление Правительства Камчатского края накануне.

Решением проблемы, которую перед депутатом поставили представители старшего поколения, Светлана Галянт занималась с 2015 года. Обращения от пенсионеров поступали лично и через Общественную приемную Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

«Раз в два года наши неработающие пенсионеры могут получить бесплатную санаторно-курортную путевку, но с определенным ограничением – только в санаторий на Камчатке. Единственная наша здравница, где можно пройти такое лечение, – «Жемчужина Камчатки». Но она ориентирована на лечение определенных заболеваний и подходит далеко не всем. И поэтому немало пенсионеров просто не могли реализовать свое законное право», – пояснила депутат.

Светлана Галянт предложила снять ограничение и в качестве альтернативы обеспечивать неработающих пенсионеров путевками в санатории за пределами Камчатки.

«Тем более, с прошлого года «Жемчужина Камчатки» является обсерватором для переболевших ковидом, то есть на неопределенный срок вообще не может быть санаторием. Кроме того, путевка в «Жемчужину» стоит вдвое дороже, чем в санатории на материке. На протяжении ряда лет я пыталась найти пути решения, чтобы пожилые люди могли поправлять здоровье не только на Камчатке, но и в других санаториях, которые подходят им по профилю заболеваний. Вопрос решился положительно только после обращения к Губернатору Владимиру Викторовичу Солодову», – рассказала Светлана Галянт.

Она сообщила, что во взаимодействии с председателем Правительства Камчатского края Александром Кузнецовым и региональным министерством социального благополучия права пенсионеров удалось защитить.

«На краевом уровне было принято решение наделить наших пенсионеров правом лечиться в санаториях за пределами Камчатки. А поскольку цена путевок там ниже, то значит и оздоровиться смогут больше людей», – сказала Галянт.

Она поблагодарила за поддержку Губернатора и Правительство Камчатского края.

«Это настоящая победа в решении острого социального вопроса. Уверена, что радость со мной разделят сотни пенсионеров Камчатки, которые наконец-то смогут лечиться в профильных здравницах – там, где будет наибольшая польза для их здоровья», – подытожила Светлана Галянт.

Всего в 2021 году на санаторно-курортное лечение неработающих пенсионеров в краевом бюджете предусмотрено около 45,5 млн рублей, обеспечить путевками планируется 561 пенсионера, а в очереди на оздоровление числится 2041 человек.

Добавим, что информацию о порядке получении бесплатной санаторно-курортной путевки неработающие пенсионеры могут получить в МФЦ по месту жительства.

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