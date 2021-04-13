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На Камчатку надвигается очередной охотоморский циклон

На Камчатку надвигается очередной охотоморский циклон

К берегам Камчатки приближается охотоморский циклон, под влияние которого попадёт южная часть полуострова. Ухудшение погоды ожидается утром 14 апреля, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра — до 20 метров в секунду на юго-западном побережье, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Из-за дождя и положительных температур на реках возможно изменение структуры льда и его подвижка. В таких условиях повышается риск провала под лёд людей и техники. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям региона не выходить на лёд, особенно на забереги. Преимущественно, это касается рыбаков и снегоходчиков.

Кроме того, сохраняется опасность схода лавин со склонов вулканов и сопок.

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