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Новые профессии, умные решения: «Урок цифры» прошел в лицее № 46

Новые профессии, умные решения: «Урок цифры» прошел в лицее № 46

На последнем в этом учебном году уроке старшеклассникам рассказали об устройстве современного цифрового производства.

Школьникам продемонстрировали на разных примерах, как устроено современное производство. В том числе подросткам рассказали о том, какую роль в производстве играют информационные технологии и что такое цифровая трансформация предприятий.

В роли эксперта перед старшеклассниками выступил заместитель министра цифрового развития Камчатского края Пётр Королев.

«Тема урока - «Цифровое производство», то есть всё, что связано с внедрением новых платформ, решений, которые позволяют улучшить качество продуктов. Рассказали детям о том, как подключать и правильно выстраивать логистические цепочки с точки зрения принятия решений на основе уже имеющихся данных», – рассказал Пётр Королев.

Ещё одной темой открытого урока стал рассказ о том, что такое цифровая экономика в целом и какие новые специальности появляются в стране и в мире с внедрением цифровизации.

«Это не только программисты и другие известные специальности, о которых мы говорим каждый день. Появились новые профессии, связанные с разработкой так называемых «умных решений» на производстве в различных отраслях экономики. Это те профессии, которые позволяют различным отраслям развиваться и идти в ногу со временем», – добавил заместитель министра цифрового развития Камчатского края.

Занятия по теме «Цифровое производство» в школах Камчатского края продлятся до 30 апреля. Участниками «Урока цифры» станут более 36 тысяч камчатских школьников из 121 школы полуострова.

Напомним, проект «Урок цифры» проводится в России с 2018 года, организаторы – Минпросвещения России, Минцифры России и организация «Цифровая экономика». Партнерами выступают ведущие технологические компании в области ИТ. Проект реализуется в поддержку федеральной программы «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

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