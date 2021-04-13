«Город для жизни»: в Петропавловске начинается обсуждение проектов детских площадок

14 апреля в Петропавловске-Камчатском начинается обсуждение проектов детских площадок, которые благоустроят в этом году в рамках губернаторского проекта «Город для жизни».

Встречи с населением пройдут на территориях в микрорайонах, где разместят новые площадки. В них примут участие специалисты службы благоустройства, представители администрации краевой столицы, а также депутаты Городской думы.

Горожанам представят предварительные проекты будущих детских площадок. В ходе обсуждения они смогут выбрать архитектурные формы для своей площадки из трех вариантов. Изменения с учетом пожеланий горожан внесут в дизайн-проекты.

Для удобства жителей на местах обсуждения организуют горячий чай и кофе, с детьми будут работать аниматоры.

В будние дни начало проведения встреч - в 18:00, а в выходные и праздничные - в 16:00 и в 18:00 согласно графику по ссылке.

Напомним, проект «Город для жизни» был запущен по инициативе Владимира Солодова к 280-летию Петропавловска-Камчатского. В рамках этого проекта в 2020 году были заасфальтированы межквартальные проезды, приведены в порядок территории вокруг учреждений здравоохранения, установлены детские и спортивные площадки.

Всю актуальную информацию о ходе реализации проекта можно посмотреть по ссылке.