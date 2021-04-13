 
В Петропавловске-Камчатском 23:03, 13 Апреля, вторник
ночью -2°C
днем 5°C
ветер 8,6 м/с
Завтра 14 Апреля
-1 ... 3°C
ветер 4,4 м/с
Камчатка в порядке

«Город для жизни»: в Петропавловске начинается обсуждение проектов детских площадок

«Город для жизни»: в Петропавловске начинается обсуждение проектов детских площадок

14 апреля в Петропавловске-Камчатском начинается обсуждение проектов детских площадок, которые благоустроят в этом году в рамках губернаторского проекта «Город для жизни».

Встречи с населением пройдут на территориях в микрорайонах, где разместят новые площадки. В них примут участие специалисты службы благоустройства, представители администрации краевой столицы, а также депутаты Городской думы.

Горожанам представят предварительные проекты будущих детских площадок. В ходе обсуждения они смогут выбрать архитектурные формы для своей площадки из трех вариантов. Изменения с учетом пожеланий горожан внесут в дизайн-проекты.

Для удобства жителей на местах обсуждения организуют горячий чай и кофе, с детьми будут работать аниматоры.

В будние дни начало проведения встреч - в 18:00, а в выходные и праздничные - в 16:00 и в 18:00 согласно графику по ссылке.

Напомним, проект «Город для жизни» был запущен по инициативе Владимира Солодова к 280-летию Петропавловска-Камчатского. В рамках этого проекта в 2020 году были заасфальтированы межквартальные проезды, приведены в порядок территории вокруг учреждений здравоохранения, установлены детские и спортивные площадки.

Всю актуальную информацию о ходе реализации проекта можно посмотреть по ссылке.

44

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых