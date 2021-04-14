Камчатский политехнический техникум оснастят новыми мастерскими

Пополнение материально-технической базы современным оборудованием в Камчатском политехническом техникуме проходит в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

На обустройство мастерских выделен 21 миллион рублей — грант от Минпросвещения России. Учебно-производственные помещения необходимы для подготовки специалистов в областях строительства и архитектуры.

«Мастерские создаются по тем компетенциям, которые входят в перечень топ–50 востребованных профессий СПО в Российской Федерации. В техникуме обустраиваются мастерские по программам «Облицовка плиткой», «Малярные и декоративные работы», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Архитектура». Дизайн помещений определен требованиями брендбука от Минпросвещения. Единые подходы к оформлению мастерских формируют новый облик современной системы среднего профессионального образования в регионах. Создание новых мастерских позволит осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов в области строительства и архитектуры», — рассказала директор Камчатского политехнического техникума Лилиана Буряк.

Мастерские будут укомплектованы по стандарту движения «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

«Мастерские оснастят по новым стандартам чемпионатного движения WorldSkills Russia. Оборудование, учебные материалы, инструменты помогут нашим студентам, а также гражданам, проходящим дополнительную профессиональную подготовку, получить навыки по соответствующим программам», — считает заведующий практикой Оксана Гальчинская.

Мастерские можно будет использовать как площадки для сдачи демонстрационного экзамена, а также задействовать при проведении регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia.

«В следующем году я завершаю обучение в политехническом техникуме, и мне предстоит продемонстрировать перед экзаменационной комиссией все, чему я здесь научился. Современное оборудование мастерских поможет в обучении и закреплении навыков на практике. Благодаря этому я смогу показать хороший результат на демонстрационном экзамене», — считает студент 3-го курса по специальности «Архитектура» Максим Марченко.

Добавим, подготовку востребованных специалистов строительной сферы со средним уровнем квалификации в регионе осуществляет только Камчатский политехнический техникум. Проект «Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование» направлен на обеспечение возможности обучающимся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, получить профессиональное образование, соответствующее требованиям экономики и запросам рынка труда.