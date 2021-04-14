В Мильково построят очередной дом под расселение аварийного жилья

Главный архитектор Камчатского края Михаил Кудряшов и глава Мильковского муниципального района Николай Сепко провели рабочее совещание на площадке строящегося в селе многоквартирного дома.

В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым и подлежащим сносу до 1 января 2017 года, на территории Мильковского сельского поселения в 2020 году в рамках программы переселения было начато строительство пятиэтажного 35-квартирного жилого дома. В настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по устройству перекрытий 4-го этажа и армированию стен 5-го этажа. Работы подрядчик осуществляет в рамках утвержденного графика.

«Для завершения реализации программы расселения аварийных домов в районе необходимо еще 14 жилых помещений. С этой целью проведен аукцион по предоставлению права на аренду земельного участка для строительства жилого дома на 21 квартиру, заключен договор аренды с застройщиком. Проектная документация готова – в мае она будет направлена на экспертизу, – сказал Михаил Кудряшов. – Губернатором Камчатского края уделяется особое внимание расселению аварийного жилого фонда, поэтому мы прикладываем максимум усилий для ускорения реализации программы».

В свою очередь Николай Сепко особо подчеркнул необходимость проводимого строительства для села.

«Важно наконец-то дать людям безопасное и комфортное жилье. Это долгожданные дома. Всего на 1 января 2017 года было признано ветхим и аварийным более 8000 квадратных метров жилья. Сейчас мы расселили уже более 3800 квадратных метров – остальные как раз будут расселены в эти два дома. В постоянном режиме мониторим ход работ – нареканий у нас нет. Новое жилье обеспечено всей необходимой инфраструктурой: в шаговой доступности находятся школа и детский сад», - отметил глава Мильковского района.

Напомним, краевая программа по переселению из аварийного жилья, запланированная до 2024, будет завершена досрочно - до 2022 года. Средства на эти цели в полном объеме край получит уже в апреле текущего года – об этом договорился глава региона, Владимир Солодов, на встрече с генеральным директором, председателем правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным в марте этого года. Это позволит в 2023 году приступить к расселению следующего объема жилья, которое признано аварийным после 2017 года и в этой связи не вошло в действующую сейчас программу.