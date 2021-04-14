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Долгожданное приобретение: новое звуковое оборудование появилось на горнолыжной базе «Центральная»

Долгожданное приобретение: новое звуковое оборудование появилось на горнолыжной базе «Центральная»

Средства на его приобретение направили краевые депутаты от избирательного округа № 2.

Владимир Агеев и Анатолий Кирносенко побывали на горнолыжной базе, которая является одним из подразделений СДЮШОР «Эдельвейс», и выяснили, как помогает новое оборудование в работе спортивной школы.

На старейшей горнолыжной базе «Центральная», расположенной на сопке Петровская, сейчас обучается 80 детей – от 3 лет и до подросткового возраста. Педагоги-тренеры рассказали депутатам и о самой школе, тренировках, спортивном инвентаре, и, конечно, о приобретенном оборудовании, которое облегчило как учебные занятия, так и проведение соревнований и спортивных праздников.

«Это приобретение было долгожданным и нужным для школы! Мы с родителями учащихся обратились за помощью к Анатолию Кирносенко и Владимиру Агееву, они откликнулись – и вот у нас есть новое современное звуковое оборудование, которые включает в себя звуковые колонки, усилители, беспроводные радиомикрофоны. Дети и родители в восторге: теперь, когда мы проводим соревнования, на горе звучит музыка, но самое главное – ясно, четко и громко объявляются результаты спортсменов. И когда горнолыжник стоит на старте и слышит, какое время показал соперник, он понимает, как ему надо выбрать скорость, чтобы опередить конкурента и финишировать с лучшим результатом. Ну и, конечно, веселее станут наши любимые «Рождественские старты», когда дети приходят на склон любимой базы в карнавальных костюмах и соревнуются с праздничным настроением и под новогодние песни», – рассказала Валерия Рыкова, тренер СДЮШОР «Эдельвейс» (база «Центральная»).

Помимо этого, представители спортшколы рассказали депутатам и о проблемах базы. В том числе, о самой заветной мечте тренеров и учащихся «Центральной» – о новой современной канатной дороге, которая бы увеличила трассу на горе практически в два раза, изменила рельеф и позволила бы усовершенствовать тренировочный процесс и улучшить показатели ребят на соревнованиях различного уровня.

Напомним, программа реализации наказов избирателей позволяет депутатам Законодательного Собрания решать социально значимые проблемы в своих округах. Финансирование программы в 2021 году составляет 42 млн рублей. Конкретные направления расходования средств народные избранники определяют в соответствии с пожеланиями активистов, общественников, трудовых коллективов.

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