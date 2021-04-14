Елизовчанин похитил и продал 460 кг конфискованной нерки

Сотрудники уголовного розыска в Елизовском районе Камчатки нашли похитителя нерки со склада одного рыбоперерабатывающего завода.

Эта рыбопродукция, ранее изъятая в рамках операции «Путина – 2020», была помещена на данный склад на ответственное хранение, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

«По предварительным данным, 24-летний ранее судимый елизовчанин, являясь рабочим рыбоперерабатывающего завода, путем свободного доступа тайно похитил 460 кг пластов нерки, - рассказали в полиции. - Фигурант вывозил ее со склада частями в период с января по апрель 2021 года. Кроме того, похищенную нерку он подменял на рыбопродукцию более низкой ценовой категории – кету, а похищенную рыбопродукцию продавал. Ущерб от действий злоумышленника составил 450 тысяч рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ «Кража». Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование.