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Средства маткапитала можно перенаправить: ПФР

Средства маткапитала можно перенаправить: ПФР

С 11 апреля мамы, направившие средства материнского капитала (МСК) на формирование накопительной пенсии, могут при необходимости отозвать свое решение и распорядиться ими в течение 6 месяцев по другим направлениям, сообщили в Камчатском отделении ПФР.

11 апреля 2021 года вступили в силу нормы закона, корректирующие правила использования МСК для семей, направивших средства на накопительную часть пенсии матери.

Если мама направила заявление в ПФР о том, чтобы средства МСК были переведены на накопительную часть пенсии (при этом пенсия еще не назначена), а затем изменила своё решение, у неё есть шесть месяцев, чтобы определить другое направление использования средств - на улучшение жилищных условий, получение образования ребёнком (детьми), приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

В течение полугода со дня возврата на счет в ПФР матери нужно решить, на что эти деньги потратить, написав заявление об этом. Если за полгода она ничего не решила, можно еще подумать, написав заявление в ПФР. Такая возможность дается только раз: если женщина не написала заявление в ПФР, средства МСК снова пойдут на накопительную пенсию мамы.

Обратиться с заявлением на распоряжение средствами материнского капитала можно в электронном виде через сайт ПФР или Портал госуслуг.

В Камчатском крае 26 женщин направили средства МСК на накопительную часть пенсии. Всего в крае выдано почти 24 тысячи сертификата на МСК.

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