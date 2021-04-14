Елизовская музыкальная школа - лучшая школа искусств на Камчатке

Елизовская детская музыкальная школа стала победителем по итогам краевого конкурса «Лучшая детская школа искусств Камчатского края – 2021», который является I туром Общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств».

Конкурс проводится ежегодно Камчатским учебно-методическим центром при поддержке министерства культуры края с целью сохранения и развития системы художественного образования в Российской Федерации, выявления молодых дарований, поддержки детских школ искусств. В этом году в конкурсных состязаниях приняли участие учреждения дополнительного образования сферы культуры и искусства в номинациях «Лучшая городская детская школа искусств», «Лучшая сельская детская школа искусств».

Образовательную и творческую деятельность учреждений оценивало высокопрофессиональное и компетентное жюри, председателем которого стала Вера Никифорова, кандидат искусствоведения, проректор по образовательной деятельности, заведующая кафедрой искусствоведения Арктического государственного института культуры и искусств Якутска (Республика Саха (Якутия)).

«По итогам трёх туров жюри должно было определить победителей. В этом году на участие в конкурсе заявки подали три учреждения — Елизовская детская музыкальная школа в номинации «Лучшая городская ДШИ». За звание победителя в номинации «Лучшая сельская детская школа искусств» боролись Карагинская детская школа искусств и Быстринская детская школа искусств. В этой номинации жюри не смогло прийти к единогласному решению, поэтому победитель не был определен», — рассказала заведующая ресурсным центром Любовь Резанова.

При оценке конкурсных презентаций жюри отметило творческий подход в представлении материалов, большой вклад в музыкальное и художественное образование подрастающего поколения Камчатки, высокий уровень управленческих практик, серьезную подготовку преподавателей и их высокий профессионализм.

Елизовская детская музыкальная школа получает право представить Камчатский край на Общероссийском конкурсе «Лучшая детская школа искусств».