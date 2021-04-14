Камчатка готовится безопасно встретить весеннее половодье

На Камчатке проводится оценка готовности муниципалитетов к пожароопасному и паводковому периоду.

«В Мильковском районе ситуация складывается, с учетом прогноза синоптиков, благополучно: снега выпало немного, подтоплений не ожидается, сил и средств достаточно. Безусловно, четкий контроль со стороны руководства местной администрации играет не последнюю роль – это и анализ ситуации прошлых лет, и кропотливая ежедневная работа, – рассказал зампредседателя правительства Камчатского края – министр специальных программ Александр Заболиченко. – Работа по предупреждению негативных проявлений в связи с природными и погодными явлениями строится не только в формате совещаний с органами исполнительной власти, МЧС и главами районов, но и в формате рабочих поездок по муниципальным образованиям, когда мы можем понять, всего ли достаточно на местах, не нужна ли та или иная помощь».

Глава Мильковского муниципального района Николай Сепко рассказал о том, что делается в районе в рамках подготовки в весеннему половодью.

«С заместителем председателя правительства региона обсуждали вопросы обеспечения организации на территории Мильковского муниципального района работ по подготовке к весеннему половодью. Хочу подчеркнуть, что мы продолжаем внимательно следить за сходом снежного покрова и будем корректировать мероприятия по мере прохождения половодья, уточнения прогнозов складывающейся ситуации и реального наличия сил и средств», – отметил Николай Сепко.

В Камчатском крае предусмотрен резерв материальных ресурсов и финансовых средств на случай возникновения непредвиденных ситуаций.

«Спланирована группировка сил и средств в регионе, что позволит пройти период весеннего половодья безопасно. Также во исполнение поручения губернатора с конца мая будут проводиться облеты территорий с участием всех заинтересованных лиц – представителей министерства чрезвычайных ситуаций, гидрометеорологической службы и другие», – отметил Александр Заболиченко.