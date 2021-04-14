На Камчатке открылась третья смена «Школы защитников природы»

Как сообщил директор Кроноцкого заповедника Пётр Шпиленок, для участия во второй смене «Школы защитников природы» записалось большое количество желающих, обладающих высоким уровнем подготовки. Чтобы каждый из них прошёл обучение, части из кандидатов было предложено принять участие в третьей волонтёрской смене.

«Благодаря тому, что на обучение записались квалифицированные кандидаты практически со всей России, удалось существенно усилить экологическое сообщество Камчатки. Нашим приоритетным проектом является сохранение природы региона. И тем, кто проходит обучение в «Школе защитников природы», мы даём инструменты для её сохранения как раз на примере Камчатке, решая конкретные кейсы, которые волнуют местных жителей долгие годы. В их числе — организация экологического туризма, объяснение населению важности бережного отношения к природе, тушение лесных пожаров и т.д.», — сказал Пётр Шпиленок.

Директор Кроноцкого заповедника отметил, что в мае также стартует обучение по направлению "Инспектор ООПТ". К обучению по данному направлению присоединится часть выпускников волонтёрского направления — те, кто в качестве волонтёрской практики выберет помощь в патрулировании заповедных территорий и тушении лесных пожаров.

«Волонтёры смогут принимать участие в тушении лесных пожаров, помогать в работе оперативных групп на ООПТ, заниматься экопросвещением, уборкой мусора и многим другим. Таким образом в продолжение начатого еще в декабре прошлого года теоретического обучения мы вплотную приблизились к практической части Школы. Сейчас главная задача — грамотная организация данной работы и применение на практике полученных в рамках теоретического обучения знаний. Наши выпускники — настоящие профессионалы и готовы сотрудничать со всеми ведомствами и организациями, где необходимы эковолонтёры», — добавил Пётр Шпиленок.

Напомним, инициатором долгосрочной программы, нацеленной на подготовку кадрового резерва для природоохранных организаций Камчатки, усиление охраны заповедных территорий, повышение уровня экологической культуры населения, вовлечение общественности в решение экологических проблем выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Проект поддержали заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации Юрий Трутнев и председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.