Стабильная поставка вакцины против COVID-19 на Камчатку отлажена

На Камчатке сокращена очередь ожидающих вакцинацию, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.

На прошедшем аппаратном совещании в правительстве региона губернатор Владимир Солодов дал поручение в кратчайшие сроки ликвидировать лист ожидания, в котором были зарегистрированы 6,5 тысячи жителей полуострова.

Из-за перебоев с поставкой вакцины в марте этого года в Камчатском крае сократилось количество привитых и выросло количество ожидающих вакцинацию. Сейчас поставка вакцины на полуостров отлажена – на прошедшей неделе регион получил 16200 доз вакцины «ЭпиВакКорона» и 900 доз «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).

«Мы сократили лист ожидания за прошлую неделю с 6,5 тысячи человек до 5100. За три дня этой недели очередь сокращена до 4000. Учитывая, что ежедневно наши медицинские учреждения ставят вакцину 600 гражданам, мы надеемся, что к концу следующей недели мы привьём всех из этого списка», – сообщила заместитель министра здравоохранения Камчатского края Елена Кучеренко.

На Камчатке продолжается прививочная кампания от новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки в регионе привиты 618 человек. Всего же вакцину первого компонента поставили уже 19287 человек.

«На прошлой неделе в регион доставили большую партию вакцины «ЭпиВакКорона» – 16200 доз. Эта вакцина является однокомпонентной, но ставится она дважды, с интервалом от 14 до 21 дня. «ЭпиВакКорона» уже распределена по медицинским учреждениям полуострова. В северные районы края направлены 8450 доз. 4550 доз находятся в резерве. 1700 распределены по лечебным учреждениям краевой столицы», – добавила Елена Кучеренко.

Напомним, в регионе продолжается массовая кампания по вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. В крае развёрнуты 24 прививочных пункта во всех районах полуострова. Иммунизация от COVID-19 проводится двумя препаратами – «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») и «ЭпиВакКорона». Записаться на вакцинацию от COVID-19 на Камчатке можно через порталы «Госуслуги» и «Госуслуги41» и по телефону горячей линии – 122. Вакцинацию могут пройти граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. Гражданин вправе обратиться в любую из клиник, которые занимаются иммунизацией, записаться на определённое время и дату и к оговорённому сроку прийти и сделать прививку. Вакцинация бесплатна и проводится на добровольной основе.