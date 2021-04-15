НАБЛЮДАТЬ ТОЖЕ НУЖНО УЧИТЬСЯ!

Обучение общественных наблюдателей на Камчатке начнется уже на этой неделе

Этой осенью мы будем выбирать депутатов Госдумы РФ и Законодательного собрания Камчатского края. Подготовка к этому событию идет полным ходом. Готовятся к выборам не только члены избиркома и кандидаты. В крае уже ведет свою работу Региональный штаб по общественным наблюдениям за выборами. А 15 апреля будущие наблюдатели сядут за парты – для них организована специальная программа обучения. О том, зачем и чему учиться общественным наблюдателям, корреспонденты «Камчатского края» поговорили с Анной ГУРИНОЙ, заместителем руководителя штаба по наблюдению за выборами. Анна так же является заместителем директора по оргработе КГАУ «Дворец Молодежи», который и стал основной площадкой для обучения наблюдателей.

- Кто организовал работу школы наблюдателей и почему именно «Дворец Молодежи» решено было выбрать ее базой? По вашим наблюдениям, вообще интересуется ли молодежь политикой и выборами?

- Организатором школы наблюдателей у нас в регионе является Общественная Палата Камчатского края. Полное название данного мероприятия «Обучение независимых наблюдателей по общественному контролю за выборами».

Площадкой для реализации программы обучения был выбран «Дворец молодежи», так как практика показывает, что самые мотивированные, самые объективные и энергичные общественные наблюдатели – это именно молодежь. В данный момент молодежь, как никто другой, интересуется политическими процессами и выборами.

А «Дворец молодежи» – это крупнейшее учреждение Камчатки, которое собирает в своих стенах молодых ребят с различными интересами, а также множество организаций и объединений, например, Камчатское региональное отделение молодежной общероссийской организации «Российские студенческие отряды», «Молодая Гвардия Единой России», Молодежный парламент при Гордуме ПКГО, а так же множество волонтерских объединений. На базе «Дворца молодежи» планируется провести обучение для наблюдателей краевой столицы, а во все остальные районы будут ездить специально обученные преподаватели и проводить обучение на местах.

- Общественные наблюдатели на участках — не в диковинку, они уже довольно давно работают на выборах. А вот о школе наблюдателей слышу впервые. Зачем им нужно учиться? Пришел, посмотрел, все ли в порядке… и дело с концом. Не так?

- А как вы поймете, что все в порядке, если этого порядка не знаете? Вы наверняка знаете, например, что агитация в день выборов запрещена законом? А знаете ли вы, что делать, если в день голосования, будучи наблюдателем, вы заметите, как на входе в участок кто-то распространяет агитки? Наблюдатель должен четко знать алгоритм действий. До начала работы избирательного участка наблюдатель должен осмотреть весь УИК и 50 м от входа в него на предмет наличия различной агитации и продолжать осуществлять осмотры в течение дня. Если наблюдатель выявил лежащую агитацию, либо человека который стоит с агитационной продукцией, его задача изначально зафиксировать данный факт нарушения на камеру. Затем наблюдатель сообщает о данном нарушении председателю УИКа и контролирует, чтобы была произведена работа по устранению агитации. В случае, если руководитель УИКа игнорирует просьбу, наблюдатель сообщает о данном нарушении в штаб.

Чтобы обеспечить законность, прозрачность, гласность и легитимность выборов на все 100 процентов, наблюдатель должен обладать достаточными знаниями в области правомерности проведения некоторых процессов выборов. Наблюдателям несомненно необходимо пройти обучение, чтобы понимать все аспекты проведения выборов, и в случае нарушения процесса незамедлительно выявить причину и принять меры по ее устранению. Прохождение обучения и сдача экзамена является обязательными, чтобы принять участие в выборах в качестве общественного наблюдателя.

- Кто станет вашими учениками? Ограничивает ли как-то закон участие в выборах в качестве наблюдателя?

- По закону общественным наблюдателем может стать любой гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, ознакомившийся с особенностями проведения итоговой аттестации и получивший соответствующую аккредитацию. Наблюдателем может быть гражданин Российской Федерации, обладающий активным избирательным правом. Наблюдателями не могут быть выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ), главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов избирательных комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

Нашими учениками станут неравнодушные люди с активной гражданской позицией, из различных сфер деятельности, которые готовы принять участие в процессе выборов. По Камчатскому краю было принято более 360 заявок от различных общественных и волонтерских организаций (Молодая Гвардия, РСО, Молодежный парламент при Гор Думе ПКГО, волонтерские объединения «Русь молодая» и «Волонтеры-медики»)

- Анна, расскажите о программе школы. Как будет проходить обучение?

- Обучение будет проводиться в формате учебного тренинга. В рамках тренинга будет как лекционная часть, так и практическая в виде обучающих ролевых игр, тестов и викторин. Для удобства обучение будет проводиться в один полный день. В целом обучение всех наблюдателей края займет полтора месяца. Программа обучения включает теоретическую и практическую часть, отвечающую на главные вопросы, которые должен знать общественный наблюдатель. Обучение будут проводить специально обученные тренеры. В рамках обучения будут рассмотрены вопросы законодательного регулирования выборов, цели и задачи наблюдения. Кроме того, чтобы в полной мере наблюдатели овладели необходимыми знаниями, будут разъяснены вопросы, связанные с информационным сопровождением деятельности, будут рассмотрены навыки коммуникации, а также проведены ролевые игры по типам и видам нарушений в ходе организации и проведения голосования.

После окончания программы обучения каждый ученик пройдет тестирование, по итогам которого будут выдаваться сертификаты, подтверждающие, что человек является квалифицированным наблюдателем.