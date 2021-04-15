Камчатские власти через суд требуют снести самовольные постройки

С начала 2020 года в Арбитражном суде Камчатского края рассмотрено 15 дел, связанных с самовольным строительством, сообщили в пресс-службе суда.

8 из этих дел – по требованиям о признании права собственности на самовольную постройку (по трем делам отказано в удовлетворении заявленных требований ввиду непредставления истцом доказательств принятия мер по легализации самовольной постройки); 7 – по требованиям о признании постройки самовольной и ее сносе.

На 13 апреля 2021 года в производстве суда находится три дела.

Например, Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловска-Камчатского обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с иском к индивидуальному предпринимателю о признании самовольной постройкой двухэтажного объекта незавершенного капитального строительства площадью 250 м2 по ул. Звездная в краевой столице. Управление просило обязать предпринимателя в течение 2-х месяцев со дня вступления решения суда в законную силу демонтировать постройку.

Решением суда от 13 июля 2020 года требования удовлетворены в полном объеме.

В августе 2020 года Управление обратилось в Арбитражный суд с заявлением к индивидуальному предпринимателю об освобождении территории земельных участков и части территории кадастрового квартала площадью 43.7 кв.м. в районе ул. Сахалинская, д. 3 путем сноса размещенной на них самовольной постройки – торгового объекта «Заря, супермаркет».

Решением Арбитражного суда Камчатского края от 25 февраля 2021 года исковые требования удовлетворены частично. Суд установил, что у ответчика отсутствовали правовые или договорные основания для пользования земельным участком, на котором располагался магазин (истек срок договора аренды). На основании этого суд обязал предпринимателя освободить территорию земельных участков по ул. Сахалинская, 3 и снести самовольную постройку «Заря, супермаркет»; передать участки

Управлению свободными от любого имущества в течение 2 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

В настоящий момент дело рассматривает суд апелляционной инстанции.