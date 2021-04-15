Девять спортшкол Камчатки получат новое оборудование в 2021 году

Субсидии на приобретение спортивного инвентаря и оборудования в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» получат спортивные школы Камчатки.

«Сейчас идёт подготовительная работа для проведения закупочных процедур. Всего же в рамках этого проекта среди спортивных учреждений будет распределено порядка 14 миллионов рублей. Эти средства спортивные школы смогут направить на приобретение специализированного оборудования и инвентаря, а также на организацию тренировочного процесса», — рассказал министр спорта Камчатского края Константин Хмелевский.

Такую поддержку получат спортивные школы олимпийского резерва «Морозная» и «Эдельвейс», спортшколы олимпийского резерва по зимним видам спорта, по плаванию, по тхэквондо ВТФ «Звезда» и по лыжным видам спорта, спортшколы олимпийского резерва тхэквондо, единоборств, Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Напомним, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в прошлом году шести организациям спортивной подготовки была выделена субсидия в размере 8,8 миллиона рублей. Учреждениями был закуплен спортивный инвентарь для горнолыжного спорта, лыжных гонок, альпинизма, тхэквондо и патроны для спортивной стрельбы для биатлона, а также проведены спортивные мероприятия. Отдельно субсидия в размере 5,3 миллиона рублей была передана спортшколе олимпийского резерва по плаванию, благодаря чему удалось закупить спортивный инвентарь и другое оборудование для секций по плаванию и пауэрлифтингу.