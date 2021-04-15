Волонтеров на Камчатке обучают следить за открытостью и честностью выборов

В Петропавловске-Камчатском 15 апреля стартовало обучение общественных наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках Камчатского края 19 сентября, в единый день голосования.

В этот день на полуострове пройдут выборы в Государственную думу, Законодательное собрание края, также в нескольких муниципальных образованиях будут избраны депутаты и главы администраций.

Обучение проходит во Дворце молодежи. Ведут его два лектора, которые получили знания в Хабаровске в межрегиональной школе наблюдателей.

«Мы рассказываем об основных целях и задачах наблюдателей в период голосования, объясняем, какие виды нарушений могут быть, как их фиксировать, о том, что нужно о них сообщать в штаб. Также мы говорим о том, как взаимодействовать с людьми, которые работают на избирательных участках помимо наблюдателей», – рассказал лектор программы обучения общественных наблюдателей Кирилл Вегержинский.

С 15 по 18 апреля в Петропавловске обучение пройдут порядка 220 человек. По результатам тестирования им будет присвоено звание квалифицированного общественного наблюдателя. Звание даст обучающимся возможность принимать участие в выборах в качестве наблюдателя в любом регионе страны.

Далее лекторы отправятся в другие населенные пункты, где продолжат обучение. Эта работа будет проводиться до 20 мая. В этом году на Камчатке планируется участие в выборах около тысячи наблюдателей. Для сравнения – 13 сентября 2020 года на избирательных участках работали 680 наблюдателей.