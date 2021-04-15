Готовимся к сезону морских прогулок: в Петропавловской гавани формируют яхтенную марину

На территории хозяйственного комплекса «Фреза», где Корпорация развития Камчатки формирует яхтенный порт «Петропавловская гавань», идет подготовка к летнему навигационному сезону, сообщили в пресс-службе КРКК.

Часть маломерных судов уже спущены на воду. Их владельцы, имеющие лицензии на предоставление туристических услуг, готовятся уже в ближайшее время открыть сезон морских прогулок для гостей и жителей полуострова.

«В текущем сезоне мы постараемся увеличить число швартовочных мест для яхт и катеров. В прошлые годы КРКК не могла удовлетворить заявки всех владельцев маломерных судов, желающих швартоваться в Петропавловской гавани. Надеемся, что в текущем сезоне наши возможности расширятся, – рассказал заместитель генерального директора Корпорации развития Камчатки Олег Сыричко. – Продолжаются работы по подъёму затонувшего у причальной стенки рыболовной шхуны «Ронд». Ведутся переговоры с приморской компанией, которая готова разместить наш заказ на изготовление причальных понтонов с коммуникационными системами для снабжения ошвартованных судов водой и электроэнергией».

Также в текущем году продолжатся работы по благоустройству территории яхтенной марины, поддержанию в надлежащем состоянии гидротехнических сооружений. После спуска всех яхт и катеров на воду начнется монтаж визит-центра, установка фонарей летнего освещения, скамеек, арт-объектов, в том числе скульптурных композиций морских млекопитающих. Намечено разместить на территории марины стационарные туалетные комнаты с антивандальным сантехническим оборудованием.

Предстоит замена силовых кабелей энергетической системы яхтенной марины.

Минувшей зимой сотрудники АО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота» по заказу КРКК провели контрольно-инспекторское освидетельствование причалов яхтенной марины. На основе выводов и рекомендаций специалистов акционерного общества спланированы ремонтные работы.

Благоустройство территории яхтенной марины, очистка арендуемой КРКК акватории Петропавловской гавани ведется исключительно за счет средств Корпорации, одним из источников пополнения которых являются платежи арендаторов производственных помещений и швартовочных мест хозяйственного комплекса «Фреза». От добросовестного выполнения арендаторами финансовых обязательств зависит реализация всех тех задач, о которых сказано выше. Неплатежи могут скорректировать планы развития яхтенной марины.