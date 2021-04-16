Камчатка – в команде ГТО страны

В этом году Камчатка вместе со всей страной отмечает 90-летие физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Юбилею посвящен региональный этап зимнего фестиваля ГТО, который сегодня стартовал в Петропавловске-Камчатском. Также под эгидой «90-летия ГТО» запланированы конкурсы, зарядки и тренировки, флешмобы, эстафеты и многое другое.

Комплекс «Готов к труду и обороне» был запущен в марте 1931-го в СССР. Программа нормативов и упражнений стала основой государственной системы физического воспитания. Комплекс был обязательным для студентов, рабочих заводов и фабрик, служащих. Значкистами ГТО были десятки миллионов человек.

В современной России комплекс «Готов к труду и обороне» возродили в 2014 году, и сейчас это часть национального проекта «Демография».

На Камчатке проверить свои силы и выполнить испытания на знак отличия ГТО могут все желающие – более пяти лет в Петропавловске-Камчатском и в районах края ведут работу 15 центров тестирования (14 муниципальных и один – региональный). Предусмотрены подтягивание, отжимания, стрельба из пневматической винтовки, бег на лыжах, плавание, самозащита без оружия и другие испытания, обязательные или по выбору. С графиком испытаний можно ознакомиться на сайте регионального центра тестирования ВФСК ГТО - kamgto.ru. Здесь же - актуальная информация о работе центров тестирования, новости, ответы на вопросы.

Ежегодно в крае проводятся фестивали ГТО. Зимний фестиваль традиционно проходит с февраля по апрель в два этапа – муниципальный и региональный. В региональном этапе участники ведут борьбу не только за командное первенство, но и в личном зачете.

В этом году региональный этап зимнего фестиваля ГТО проходит 16-18 апреля в столице края. Участие в фестивале принимают команды Елизовского и Мильковского районов, Вилючинска и Петропавловска-Камчатского. Это школьники и студенты, семейные команды, трудовые коллективы и другие категории граждан разных возрастов. В первый день им предстоит померяться силами в плавании на дистанции 50 метров (КГАУ СШОР по плаванию - бассейн на 9 км.). Далее в программе фестиваля - испытания по общей физической подготовке, которые будут проходить в ФОКе «Звездном». Отжимания, челночный бег, наклоны и пресс, прыжок в длину – таковы испытания по ОФП. Во второй день на лыжной базе «Лесная» участников ждут забеги на лыжах на дистанции 1, 2, 3, 5 км. в зависимости от своей возрастной ступени.

В ФОКе «Звездный» 18 апреля состоится церемония награждения. Победителям и призерам фестиваля в командном и личном зачетах будут вручены кубки, медали, дипломы, а также сувенирная продукция с символикой комплекса ГТО.

В этом же году запланировано проведение Летнего фестиваля ГТО с участием школьников и студентов. Победители регионального этапа примут участие во Всероссийском этапе.

Не секрет, что еще несколько лет назад многие сомневались, стоило ли доставать из сундуков советского наследия комплекс ГТО в современную эпоху функциональных тренингов, кроссфита, пилатеса, фитнеса и йоги? Как показала жизнь – стоило! Интерес к комплексу растет с каждым годом, причем, со стороны граждан всех возрастов. Как рассказала Елена Чернышева, руководитель регионального центра тестирования ВФСК ГТО, в прошлом году из-за пандемии коронавируса деятельность центров тестирования в крае была ограничена. Однако динамику роста участников испытаний удалось сохранить. В итоге в 2020-м к возрожденному физкультурно-спортивному движению страны присоединились более 5 тысяч жителей Камчатского края. 3430 человек приступили к выполнению нормативов комплекса в центрах тестирования. Испытания ГТО на знак отличия прошли 531 человек, из них 130 человек получили золотой знак отличия, 194 – серебряный, 207 – бронзовый знак ГТО.

Всего с начала внедрения и реализации комплекса ГТО в Камчатском крае к движению присоединились 20565 человек, приняли участие в выполнении нормативов 14576 человек, выполнили на знаки отличия 4483 человека. Год нынешний непременно добавит новые показатели. И это не может не радовать, ведь зачади ГТО – повышение уровня физической подготовки россиян, рост числа граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом. И в итоге – увеличение продолжительности жизни людей.

Безусловно, успеху комплекса ГТО в крае способствует и активное развитие спортивной инфраструктуры. «В рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография" на 2021 и 2022 годы из федерального и краевого бюджетов предоставляются субсидии муниципальным районам. Эти средства направляются на закупку оборудования и установку площадок для сдачи норм ГТО. В этом году такой спортивный объект появится в селе Пахачи. Сейчас идёт подготовка для проведения закупочных процедур. Отмечу, что в следующем году субсидия будет предоставлена Быстринскому и Мильковскому районам», — рассказал министр спорта края Константин Хмелевский.

Спортивные площадки для сдачи норм Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» устанавливают на территории региона с 2019 года. За это время такие объекты появились в Карагинском, Пенжинском, Тигильском, Усть-Камчатском, Усть-Большерецком и Елизовском районах. В этом году также завершится оборудование площадки ГТО в Соболевском районе.

Добавим, реализация проекта «Спорт — норма жизни» направлена на то, чтобы к 2024 году доля населения, систематически занимающегося спортом, составила 55%. На Камчатке этот показатель в 2020 году превысил 38,4 %.