Выборы-2021: как правильно наблюдать?

15 апреля в столице края началось обучение общественных наблюдателей

На ближайшие 4 дня Дворец Молодежи превратился в школу, где обучение проходят наблюдатели, которые примут участие в работе избирательных участков Камчатки в сентябре этого года на выборах в Госдуму РФ и Законодательное собрание края. Организатором школы наблюдателей у нас в регионе является Общественная Палата Камчатского края.

Наблюдатель — это важный и неотъемлемый участник выборного процесса. Это только несведущему человеку наблюдение за процессом выборов может казаться простейшей работой. А ведь это очень ответственная миссия, и состоит она в обеспечении чистоты и прозрачности выборов, а также законности их итогов. А уж сколько нюансов необходимо знать наблюдателю, чтобы с этой миссией справиться!

С этими нюансами будущих наблюдателей знакомят лекторы - Кирилл Вегержинский и Никита Тихенко. В течение обучения педагоги дают ученикам и теорию, и практику. Начинают с самых азов: кого выбираем, куда, по какой системе. Сколько на этих выборах выдается бюллетеней в одни руки?

- Мы рассказываем о том, какие права есть у наблюдателя, что он может и что ему категорически запрещено делать на участке, - рассказывает Кирилл Вегержинский. - Объясняем, какие виды нарушений могут быть, как их фиксировать, сообщать о них в штаб. Также мы говорим о том, как взаимодействовать с людьми, которые работают на избирательных участках помимо наблюдателей.

- Обучающиеся могут применить полученные знания прямо тут же, - рассказывает педагог Никита Тихенко. - Помимо теории в программе будет еще игра, в которой мы с нашими учениками представим, что оказались на настоящем избирательном участке и будем моделировать и проигрывать разные ситуации, которые могут происходить в реальности.

Елена — общественный наблюдатель с большим опытом. Но сегодня она среди учеников. Елена — не представитель партий или каких-то объединений, за выборным процессом ходит наблюдать не первый год исключительно по велению сердца.

- Мне повезло, у нас очень спокойный избирательный участок, никаких форсмажоров никогда не происходило, - рассказывает Елена. - И в комиссии люди очень опытные и компетентные, у них уже все как часики работает. Тем не менее, учиться я сюда пришла с интересом, каждый год какие-то нововведения, поэтому нужно быть в курсе.

Зинаида тоже в выборном процессе далеко не новичок, многие годы она участвовала в работе избирательной комиссии.

- В этом году мне доведется узнать выборы с другой стороны, впервые иду на них в качестве наблюдателя, - объясняет Зинаида. - Уверена, что мои знания тут пригодятся. Но и с удовольствием сегодня слушаю лекторов, потому что они рассказывают и о тех ситуациях, которых у нас, например, не случались, но гипотетически они могут произойти, и мы обязаны знать, как на это правильно отреагировать.

А вот для Анны сегодня здесь все в новинку, она будет принимать участие в выборах впервые - и в качестве избирателя (18 ей исполнилось только в этом году), и в качестве наблюдателя.

- Я получила очень большой объем знаний, - признается юная наблюдательница. - Узнала, как правильно организовать фото и видео-фиксацию. А еще я узнала, что не имею права даже обсуждать кого-то из кандидатов с людьми, которые будут присутствовать на избирательном участке, потому что это приравнивается к агитации. Важно знать все детали работы наблюдателя, потому что наша главная задача — не осложнять процесс выборов, не мешать, а наблюдать грамотно, объективно и беспристрастно.

Всего за 4 дня программу обучения в столице края пройдут более 200 человек. По результатам тестирования им будет выдано удостоверение квалифицированного общественного наблюдателя.

Далее лекторы отправятся обучать будущих наблюдателей в Елизово, Вилючинск и в районы края, в том числе и на севера.