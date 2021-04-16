Легковерный предприниматель на Камчатке купил у мошенника несуществующие контейнеры

Житель Петропавловска-Камчатского планировал купить по объявлению два контейнера, а в результате перевел деньги мошенникам.

В полицию обратился 41-летний мужчина, индивидуальный предприниматель, ставший жертвой дистанционных мошенников, сообщили в УМВД России по Камчатскому краю.

«Он рассказал, что нашел объявление о продаже контейнеров на одной популярной торговой площадке в сети Интернет. Связавшись с предполагаемым продавцом, горожанин договорился о сделке.

В ходе телефонных переговоров мошенник убедил предпринимателя, что действует от имени одной компании, а контейнеры находятся на одном из городских причалов. В подтверждение своих слов лжепродавец направил покупателю фотографию с контейнерами и поддельный договор купли-продажи товаров от якобы фирмы, которую он представляет. Поверив звонившему, мужчина перевел 180 тысяч рублей на указанный злоумышленником банковский счет. После чего мошенник пропал со связи», - рассказали в полиции.

Только после этого горожанин попросил своего знакомого съездить на указанный на фото причал и проверить наличие товара. Оказалось, что контейнеров там нет. Более того, знакомый заявителя, поговорив с местными сотрудниками порта, выяснил, что и компании такой не существует. Понимая, что попался на уловки мошенников, мужчина обратился в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Принимаются меры к розыску лиц, причастных к совершению преступления. Проводится расследование.

Сотрудники полиции напоминают жителям Камчатского края, что необходимо быть бдительными при общении с незнакомцами, с осторожностью покупать товары на непроверенных интернет-сайтах. Не вводите свои персональные данные на фишинговых (поддельных) страницах интернет-сайтов, которые могут оттуда попасть в руки злоумышленников.

Также не стоит совершать никаких финансовых операций по указанию неизвестных, раскрывать секретные данные своих банковских карт, счетов и персональные данные. Эти действия могут привести к финансовым потерям.