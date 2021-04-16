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Проектирование нового корпуса 40-й школы в Петропавловске планируется завершить к 1 июля

Проектирование нового корпуса 40-й школы в Петропавловске планируется завершить к 1 июля

15 апреля перспективы строительства дополнительного учебного корпуса школы № 40 обсудили на заседании профильного комитета Законодательного Собрания Камчатского края под руководством Анатолия Кирносенко.

В заседании приняли участие министр строительства Камчатского края Андрей Дегодьев, представители администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Проблему нехватки учебных мест в школах Северо-Востока вновь поднял депутат 8-го избирательного округа Андрей Стуков.

Он напомнил, что с 2016 года депутаты краевого Заксобрания добиваются строительства дополнительного учебного корпуса школы № 40.

Этот проект стал приоритетным для депутатов, к которым на протяжении ряда лет поступает немало обращений от родителей школьников Северо-Востока. Их главная тема – переполненность имеющихся учебных заведений и крайне неудобная для детей и педагогов вторая смена, которую из-за нехватки учебных помещений были вынуждены ввести в школах № 40 и 42.

«По нашей инициативе в микрорайоне Северо-Восток были проведены комплексные кадастровые работы, что позволило присоединить к территории школы № 40 земельный участок, подходящий для строительства дополнительного корпуса начальной школы на 500 мест. В настоящее время есть также и проект, который уже рассчитан проектировщиком для данного участка. Однако изменились требования пожарной безопасности для учреждений соцсферы, и проектировщик сейчас вносит изменения, чтобы проект отвечал новым нормам. Как нам сообщили в администрации Петропавловска, эту работу планируют завершить к 1 июля текущего года. После того, как проект будет окончательно готов, необходимо будет изыскивать финансирование на строительство», – сообщил Андрей Стуков.

Он напомнил, что за последние годы на Северо-Востоке было построено три детских сада, и это позволило значительно сократить очередь в дошкольные учреждения, а вот потребность в учебных местах для школьников год от года растет.

«Сейчас две школы Северо-Востока переполнены – численность учеников в них 40 – 60 % больше, чем предусмотрено проектной мощностью. Кроме того, в микрорайоне продолжается жилищное строительство. В течение двух-трех лет будут сданы в эксплуатацию около 300 квартир, и вопрос с местами в школах станет еще более проблемным. Поэтому депутаты, со своей стороны, будут делать все возможное, чтобы при поддержке губернатора края Владимира Викторовича Солодова, Правительства региона изыскать финансирование и приступить к строительству дополнительного корпуса 40-й школы», – подытожил Андрей Стуков.

законодательное собрание
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