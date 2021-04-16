Проживание студента в общежитии можно оплатить средствами материнского капитала: ПФР

В 2020 году в Камчатском крае 514 семей направили средства материнского (семейного) капитала на образование детей. Кроме оплаты обучения ребёнка в учреждениях, оказывающих платные образовательные услуги, средства материнского капитала семьи могут направить на оплату проживания ребёнка в общежитии, рассказали в Камчатском отделении ПФР.

Для направления средств материнского (семейного) капитала на оплату проживания в общежитии организации, реализующей образовательные программы, необходимо предоставить в Пенсионный фонд: договор найма жилого помещения в общежитии с указанием суммы и сроков внесения платы; справку из организации, подтверждающую проживание ребёнка в общежитии.

Заявление о распоряжении средствами материнского капитала можно подать в электронном виде через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или портале госуслуг, а также лично в территориальный орган Пенсионного фонда или МФЦ.

Решение о распоряжении средствами МСК выносится территориальным органом ПФР в десятидневный срок с даты приема заявления. Перечисление средств осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о распоряжении средствами МСК. Оплата проживания в общежитии производится путём перечисления на счёт организации суммы, указанной в договоре.