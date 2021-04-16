Шоу поющих фонтанов в Петропавловске-Камчатском устроят пожарные

В субботу, 17 апреля, на главной площади Петропавловска-Камчатского пройдет шоу поющих фонтанов, показательные выступления по ликвидации ДТП и вальс пожарных автомобилей, сообщили в мэрии краевого центра.

Мероприятия приурочены к празднованию 372-й годовщины пожарной охраны. Начало – в 11:30.

В начале праздника огнеборцы поднимут флаг РФ — он будет закреплён на пожарной автолестнице на высоте 30 метров.

Зрителей ждут демонстрация тушения настоящего пожара, выступления детских коллективов, кроссфит, посвящения молодого пополнения в огнеборцы и многое другое. Для детей и подростков на празднике подготовлены весёлые конкурсы.

Для всех пришедших будет подготовлена выставка пожарных автомобилей и пожарно-спасательной техники. Все желающие смогут посидеть в кабине автомобилей, сфотографироваться внутри и возле машин.