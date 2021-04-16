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Камчатка в порядке

К началу лета в Тиличиках откроется новый детский сад

К началу лета в Тиличиках откроется новый детский сад

Инфраструктуру посёлков Верхние Тиличики и Нижние Тиличики объединят в ближайшие годы. В этом населённом пункте Олюторского района в скором времени решат проблемы с домом культуры и детским садом.

Итогами поездки в Олюторский и Пенжинский районы поделился губернатор Камчатского края Владимир Солодов в программе «Камчатка: итоги недели».

Он подчеркнул, что в поселке уже создается инфраструктура. Так, в кратчайшие сроки решат проблему с помещением для детской школы искусств — будет возведена пристройка, чтобы дети могли заниматься в большом зале. Ещё один проблемный объект — детский садик.

«К сожалению, это один из примеров того, как за счёт бесхозяйственного отношения администрация района своевременно не создала структуру по эксплуатации нового детского сада, из-за чего чуть не допустили размораживание объекта. К счастью, сам садик удалось спасти от размораживания. Сейчас я поставил срок до мая все недоработки устранить, чтобы первого июня дети пошли в новое здание садика. Это абсолютная необходимость, потому что объект стоит уже полгода», — отметил Владимир Солодов.

Глава региона рассказал о том, что ещё предстоит сделать для объединения инфраструктур посёлков Верхние и Нижние Тиличики.

«Тиличики — это ключевой населённый пункт, потому что все рейсы самолётов и львиная доля грузов на север проходит через этот посёлок. При этом тут достаточно проблем из-за разрушительного землетрясения, которое произошло в 2006 году. По сути, жизнь посёлка разделилась на до и после. Предстоит навести порядок в ответственности за поставку электроэнергетики и тепла, упорядочить работу медицинских учреждений, которые пока разрознены и разбросаны между зданиями Верхних и Нижних Тиличик», — сказал глава региона.

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