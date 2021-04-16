В двух северных сёлах Камчатки откроются аптеки

Два села Пенжинского района — Манилы и Каменское — обеспечат лекарствами: там возобновят работу аптеки на базе районной больницы. Кроме того, в Манилах откроется отделение врача общей практики.

Также с этого года возобновляются приостановленные из-за коронавируса выездные медицинские осмотры. Более того, их количество увеличат до трех раз в году, сообщил губернатор края Владимир Солодов в программе «Камчатка: итоги недели».

«Будет два выездных осмотра каждого населённого пункта силами районных врачей. Жители отдалённых населённых пунктов смогут пройти осмотр у стоматолога, необходимое медицинское освидетельствование для продления разрешения на оружия или осмотры, положенные по отдельным профессиям. На осень мы планируем выезд врачей из Петропавловска, чтобы точечно квалифицированная медицинская помощь была оказана», — поделился глава.

Помимо этого, в Манилах через несколько лет начнётся возведение нового здания отделения врачей общей практики. Вопрос с финансированием решён благодаря включению объекта в программу модернизации первичного звена здравоохранения.