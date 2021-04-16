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Леса на Камчатке в пожароопасный период проконтролируют беспилотники

Леса на Камчатке в пожароопасный период проконтролируют беспилотники

Губернатор Камчатского края провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности региона.

«В целях реализации решения оперативного совещания Совета безопасности РФ от 12 февраля 2021 года «О дополнительных мерах по предупреждению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2021 году» мы рассматриваем вопросы готовности Камчатского края к предстоящему весеннему паводку и пожароопасному сезону. В течение пожароопасного сезона прошлого года отметилось увеличение возникновения на территории края природных пожаров, что обусловлено общими климатическими условиями. В свою очередь, площадь увеличилась в 1,3 раза, что говорит об оперативности реагирования наших служб – несмотря на количество пожаров, удавалось их сохранять в управляемом состоянии и оперативно тушить. Требуется дальнейшее совершенствование проведения профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах и на территории населенных пунктов, а также поддержание на должном уровне современной технической оснащённости и готовности пожарно-спасательных сил, – подчеркнул Владимир Солодов. – Задачи, которые стоят перед главами муниципальных образований, - это поддержание сил и средств в мобилизованном состоянии и оперативное реагирование в случае возникновения чрезвычайных ситуаций».

В целях подготовки к пожароопасному сезону 2021 года агентством лесного хозяйства и специализированным учреждением по тушению лесных пожаров КГАУ «Охрана камчатских лесов» разработано и принято постановление правительства Камчатского края «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах Камчатского края в пожароопасный сезон 2021 года».

«Разработаны и утверждены 11 маршрутов авиапатрулирования общей протяженностью 3245 км, планы тушения лесных пожаров в отношении лесничеств, а также разработан и согласован Департаментом лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу, ФБУ «Авиалесоохрана», главным управлением МЧС России по Камчатскому краю и Рослесхозом сводный план тушения лесных пожаров по Камчатскому краю. Заключены соглашения с МЧС России по Камчатскому краю по информационному обмену и о взаимодействии в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Лесничествами разработан план проверки готовности юридических лиц, использующих леса, и пользователей лесных участков к пожароопасному сезону в соответствии с приказом Минприроды России. Утвержден план мероприятий по подготовке КГАУ «Охрана камчатских лесов» к пожароопасному сезону и организации работы по охране лесов от пожаров в лесном фонде на территории края в 2021 году. Создан резерв пожарной техники и оборудования, противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных материалов по муниципальным районам на базе отделений учреждения. В каждом отделении созданы лесопожарные бригады, прошли обучение, подтвердили квалификацию и 19 марта провели воздушную тренировку 22 десантника-пожарных. Заключены договоры на выполнение авиационных работ по патрулированию и тушению», – рассказал врио руководителя агентства лесного хозяйства Камчатского края Дмитрий Щипицын.

Для выполнения работ по тушению лесных пожаров в агентстве имеется необходимая техника, в том числе лесопожарные автомобили, вездеходы, моторные лодки, трактора, тягачи и другие. В настоящее время осуществляется ремонт и техническое обслуживание пожарной техники, оборудования, средств пожаротушения, проверка средств связи, списание старой техники и ввод новой.

«В целях реализации федерального проекта «Сохранение лесов», входящего в нацпроект «Экология», для оснащения автономного учреждения техникой, предназначенной для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, в 2021 году будут приобретены трал, грузовой автомобиль, мотовездеход, прицеп, вахтовый автобус и лесопожарное оборудование. В 2021 году в тушении лесных пожаров будет использоваться техника, поступившая в распоряжение КГАУ «Охрана камчатских лесов» в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» в 2020 году, в том числе 14 беспилотников», – добавил Дмитрий Щипицын.

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