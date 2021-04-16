На Камчатке пройдёт проверка системы оповещения

Жителей региона предупреждают о временном отсутствии вещания ряда телерадиоканалов, которое запланировано на 19 апреля 2021 года, в период с 5:30 по 5:40 по камчатскому времени, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Прерывание трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов произойдет из-за тренировки филиала РТРС «Камчатский КРТПЦ».

ГУ МЧС России по Камчатскому краю обращается к жителям региона с просьбой соблюдать спокойствие. Проверка носит плановый характер.