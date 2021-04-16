 
В Петропавловске-Камчатском 21:18, 16 Апреля, пятница
ночью -2°C
днем 3°C
ветер 7,5 м/с
Завтра 17 Апреля
-4 ... 5°C
ветер 5,8 м/с
Камчатка в порядке

На Камчатке пройдёт проверка системы оповещения

На Камчатке пройдёт проверка системы оповещения

Жителей региона предупреждают о временном отсутствии вещания ряда телерадиоканалов, которое запланировано на 19 апреля 2021 года, в период с 5:30 по 5:40 по камчатскому времени, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Прерывание трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов произойдет из-за тренировки филиала РТРС «Камчатский КРТПЦ».

ГУ МЧС России по Камчатскому краю обращается к жителям региона с просьбой соблюдать спокойствие. Проверка носит плановый характер.

28

Комментарии

Нет комментариев. Ваш будет первым!
Переместите вправо
Загрузка...
Новости ИА Камчатка
Подробности Власть Коммуналка Земляки Образование Большая рыбалка Карта сайта
Материалы, опубликованные на сайте, не рекомендуются к просмотру лицам в возрасте до 16 лет без присутствия взрослых