Общественные кураторы в Елизове следят за подготовкой к голосованию за благоустройство

На Камчатке продолжается подготовка к всероссийскому рейтинговому голосованию по выбору объектов благоустройства на следующий год в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе «Формирование комфортной городской среды».

В пяти муниципальных образованиях Камчатского края, которые будут принимать участие в голосовании, работают общественные кураторы.

«За каждой территорией, которую определили для выбора людей на федеральном портале za.gorodsreda.ru, закреплен ответственный общественник, который фиксирует пожелания людей, передает их администрации и следит за созданием проекта – чтобы мнения были учтены. Это наш город, и мы решаем, как он должен преображаться, чтобы всем было удобно и пространство становилось привлекательнее, – отметил депутат собрания депутатов Елизовского городского поселения Виктор Горбачев. – Всего у нас на голосование будут представлено шесть территорий. Одна из них – сквер Дружбы между городами Елизово и Сяри. Уютный зеленый уголок в самом центре привлекает внимание и может стать прекрасным местом для отдыха гостей и жителей города».

Проект благоустройства включит в себя мощение, озеленение и размещение малых архитектурных форм – скамеек или лавочек.

Жители полуострова смогут проголосовать за территории и проекты благоустройства Петропавловска-Камчатского, Елизова, Милькова, Вилючинска и Усть-Камчатска края с 26 апреля 2021 года по 30 мая 2021 года. Проект рейтингового голосования запускают Минстрой России и АНО «Диалог Регионы», его основная цель – вовлечь горожан в жизнь города и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, будут включены в адресный перечень муниципальных программ для благоустройства в 2022 году.