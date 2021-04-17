До конца апреля на Камчатке определят земельные участки для обеспечения инженерной инфраструктурой

Министерство строительства и жилищной политики Камчатки продолжает работу по решению инфраструктурных вопросов для комплексной застройки.

«В течение 10-15 дней мы должны определить перечень земельных участков для реализации масштабных проектов для подведения инженерной инфраструктуры. Мы обеспечим синхронизацию работы по созданию инфраструктуры между органами исполнительной власти и муниципальными образованиями. Параллельно мы ведем работу по обращению в ДОМ.РФ за предоставлением инфраструктурных облигаций. Пока ни один из регионов страны не прошел до конца программу по получению займов – мы будем в числе первых, пилотных субъектов», – отметил министр строительства и жилищной политики края Андрей Дегодьев.

Губернатор края поручил создать конкретный план по обеспечению инфраструктурой участков под застройку, чтобы решение по помощи регионам в рамках поручения по активизации застройки было синхронизировано с краевыми планами пространственного развития.

Напомним, на прошедшем на прошлой неделе заседании Совета округа, прошедшем в Петропавловске-Камчатском под руководством заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с предложениями по развитию строительного комплекса выступили главы дальневосточных регионов. Как сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, основным фактором, значительно замедляющим ввод жилья на территории края, является создание инженерной инфраструктуры по договорам технологического присоединения. Камчатский край для решения вопросов строительства инфраструктуры планирует в ближайшее время привлечь внебюджетные источники для финансирования инфраструктурных проектов. Это участие в программе по выпуску облигаций на финансирование инфраструктуры при поддержке ДОМ.РФ и механизм «дальневосточной концессии». В качестве перспективных для жилой застройки районов Петропавловска-Камчатского он назвал микрорайон Северный, находящиеся вблизи от него участки малоэтажной застройки и группу земельных участков по дороге на ТЭЦ-2 – улицы Пограничная, Кутузова, Солнечная.